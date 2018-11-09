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Özgü Namal eşek sütünden peynir üretecek

Kurtlar Vadisi dizi filminde canlandırdığı Elif karakteriyle ünlenen oyuncu Özgü Namal, yerleştiği Muğla Köyceğiz'de eşek sütünden peynir üretimi yapmaya hazırlanıyor. 
Özgü Namal eşek sütünden peynir üretecek

İzlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizi filminde canlandırdığı Elif karakteriyle ünlenen oyuncu Özgü Namal, şehir hayatından kaçıp, organik ürün yetiştiriciliği yapan ünlüler kervanına katıldı. Bir süre önce reklamcı eşi Serdar Oral ile birlikte Muğla Köyceğiz'e yerleşen Namal, şimdilerde burada eşek sütünden peynir üretimi yapmaya hazırlanıyor. 

2 çocukları olan çift, orman içindeki bir çiftlik evinde yaşamaya başladı. Özgü Namal ve eşi, burada Sırbistan'ın dünyaca ünlü peynirinden ilham alarak yeni bir işe atıldı.

Belgrad'da Balkan eşeklerinin sütünden elde edilen ve dünyanın en pahalı peyniri olarak bilinen 'pule' peynirinin ününü duyan Özgü Namal ve eşi, bu peyniri Türkiye'de üretmek için kolları sıvadı. İkili, sütünden faydalanmak için Balkan eşekleri satın aldı.

Namal ve eşi, pule peyniri yapmak amacıyla eşek yetiştirmeye başladı. Bu peynirin çok pahalı olmasının nedeni ise eşek sütünün nadir bulunması.

Anne sütüne eş değer olduğu değerlendirilen eşek sütünden elde edilen pule peynirinin kilosu 1 dolar.

100 eşeğin sütünden 1 kilo pule peyniri elde ediliyor ve bu bir kilo peyniri yapabilmek için de 25 kilo eşek sütüne ihtiyaç duyuluyor.

Özgü Namal kimdir?

Oyunculuğa ara verip kurduğu çiftlikte eşek sütünden peynir üretmeye hazırlanmasıyla gündemde olan Özgü Namal'ın asıl ismi Melahat Özgü Namal'dır, 28 Aralık 1978'de Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır. 1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır.

 

 

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