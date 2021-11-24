  • BIST 1.812,30
  • Altın 685,95
  • Dolar 11,9205
  • Euro 13,3665
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

Özhaseki: ABD, hedefleri doğrultusunda AK Parti'yi iktidardan göndermek istiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ABD'nin, hedefleri doğrultusunda AK Parti'yi iktidardan göndermek istediğini söyledi.
Özhaseki: ABD, hedefleri doğrultusunda AK Parti'yi iktidardan göndermek istiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyeret için Afyonkarahisar’a geldi. Özhaseki, valilik ziyareti sonrasında AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na geçti. 2023'te yapılacak seçim hakkında konuşan Özhaseki, "Bu seçim, Türkiye'de yapılan seçimlerin adeta anası gibi bir seçim. En önemli seçim. Neden diyecek olursanız? Bu seçimi dünya takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor mu? Ediyor. Amerika seçimlerinde Biden derdini anlatacağına Türkiye'yi karalayarak seçim kampanyası yapıyor. Cumhurbaşkanımızın adını vererek yapıyor. Türkiye'deki seçimlerde şöyle olmalı böyle olmalı diyerek o kadar içine işlemiş ki. Amerika'nın Ortadoğu'daki bütün planlarını ve tuzaklarını bozduğumuz için Türkiye'yi düşünerek, adam seçim kampanyası yapıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, hedefleri doğrultusunda AK Parti'yi iktidardan göndermek istediğine dikkati çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

"Amerika'nın müdahil olduğu ve Ortadoğu'daki bütün hedeflere ulaşabilmek için bizi iktidardan göndermeyi hedeflendiği bir seçime doğru gidiyoruz. Amerika'nın şimdiye kadar herhangi bir bölgeye gidip de iyilik, hayır, demokrasi, hoşgörü, insanlık götürdüğünü gördünüz mü? Irak'a girdiler, Suriye civarında DEAŞ'ı bahane ederek geldiler, Afganistan'a, Afrika ülkelerine her tarafa girdiler. Hangisine hayır götürdüler şimdiye kadar şer, bela, kan ve gözyaşı götürdüler. Şimdi de Türkiye seçimlerini takip ediyorlar. Avrupa'da sicilli Türkiye düşmanı ülkeler görünüşte medeni, dost gibi duruyorlar ama arkadan her numarayı çeviriyorlar. Onlar da bu seçimlere müdahildir. Yer altındaki örgütler, PKK gibi lanet bir örgüt 50 yıldır bu milletin başına bela ve kardeş kavgasına sebebiyet verdikleri ortamda yüzlerce binlerce yavrumuzun da katilleri. Bu seçimde bize karşılar diğerleri gibi, Avrupa'dakiler gibi. FETÖ gibi Amerika tarafından getirilip burada örgütlenmiş ve 15 Temmuz'da gerçek yüzü ortaya çıkan bir örgütle bizim gitmemizi istiyor ve bize karşılar."

İl Başkanlığındaki açıklamalarından sonra Gedik Ahmetpaşa İlkokulu'nu ziyaret eden Özhaseki, burada öğretmenlere karanfil verdi. Ardından Afyonkarahisar Belediyesi'ne geçen Özhaseki, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen programa da katılan Özhaseki, partisinin Afyonkarahisar'daki belediye, ilçe ve belde başkanları ile toplantı yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifinin 10 maddesi daha kabul edildi19 Kasım 2021 Cuma 10:39
  • DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik ve yönetimi istifa etti17 Kasım 2021 Çarşamba 21:55
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti17 Kasım 2021 Çarşamba 13:50
  • İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı oldu17 Kasım 2021 Çarşamba 12:01
  • Muharrem İnce'den 'helalleşme' yorumu16 Kasım 2021 Salı 17:29
  • Meclis, bu hafta 5. Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi için mesaisini sürdürecek14 Kasım 2021 Pazar 12:42
  • İYİ Partili Dervişoğlu: Onların hazırlığı varsa bizim de hazırlığımız var12 Kasım 2021 Cuma 18:49
  • İYİ Partili Türkkan hakkında hazırlanan fezleke Meclis'te12 Kasım 2021 Cuma 15:30
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk milleti, şer odaklarının heveslerini kursaklarında bırakacaktır09 Kasım 2021 Salı 14:36
  • İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu08 Kasım 2021 Pazartesi 21:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti