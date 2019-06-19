"Özür olumlu ama aday çekmiyoruz"

SP lideri Karamollaoğlu AK Parti İstanbul adayı Yıldırım'ın "Siyaseten bazı yanlış açıklamalar olmuştur, Saadet Partili kardeşlerimizin gönlü kırılmış, incinmiş olabilirler, özür diliyorum" sözlerini değerlendirdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "Siyaseten bazı yanlış açıklamalar olmuştur, Saadet Partili kardeşlerimizin gönlü kırılmış, incinmiş olabilirler, bu yüzden onlardan özür diliyorum, haklarını helal etsinler" sözlerini değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Davranışını olumlu buluyorum. Ancak aday çekme gibi bir durum söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

"DAVRANIŞINI OLUMLU BULUYORUM"

SP lideri Temel Karamollaoğlu ve 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı seçimlerindeki adayı Necdet Gökçınar basın mensuplarıyla bir araya geldi. Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın kendilerinden özür dilemesini değerlendirdi: "Davranışını olumlu buluyorum. Ancak aday çekme gibi bir durum söz konusu olamaz. Kaldı ki aday çekmenin etkisi öngörülen gibi de olabilir, tersi de..."

​Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar da "'Neden seçime giriyorsun?’ demek bu seçimde moda oldu. İster 100 oy alırım ister 5. Bu demokratik bir yarış değil mi? Ayrıca madem benden bu kadar çekiniyorsun, neden 2 kişiyi çağırdığın yere (Yıldırım- CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayınına) beni çağırmıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gökçınar TRT'ye de seslendi: "Madem adaylar kendi müracaat ediyormuş, biz de müracaatımızı yaptık. Bu bir test değil samimi bir başvuru. Davet bekliyoruz. Yalnız TRT elini çabuk tutsun. Seçime 3 gün kaldı."

NE OLMUŞTU?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Milli Gazete'yi ziyaret etmişti.

Burada Saadet Partililerden özür dileyen Yıldırım, şunları kaydetti: "Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya lideri yapan bu harekettir, Milli Görüştür. Bunu kimse inkar edemez, kendisi de inkar edemez. Bizim birbirimizden farkımız yok. Bayramlarda, düğünlerde, cenazelerde bir araya geliyoruz. Yaşayış olarak, ahirete bakış olarak farkımız yok. Siyaseten bazı yanlış açıklamalar olmuştur, Saadet Partili kardeşlerimizin gönlü kırılmış, incinmiş olabilirler, bu yüzden onlardan özür diliyorum, haklarını helal etsinler. Bu da kesinlikle seçim yatırımı değil, yanlış anlaşılmasın..."