Pahalı simidi şikayet edin! İşte Ankara’da 100 gram simidin tavan fiyatı...

Ankara Simitçiler Odası Eski Başkanı Ahmet Yalçın fırsatçılara tepki göstererek, “Ankara’da 100 gram simidin tavan fiyatı 1,50 liradır. Bunun üstündeki simidi kabul etmeyin, şikâyet edin” dedi.

Başkent’teki bazı simitçiler artan maliyetleri gerekçe göstererek simide zam yaptı. Çeyrek asırlık simitçi esnafı ve Ankara Simitçiler Odası Eski Başkanı Ahmet Yalçın fırsatçılara tepki göstererek, “Ankara’da 100 gram simidin tavan fiyatı 1,50 liradır. Bunun üstündeki simidi kabul etmeyin, şikâyet edin” dedi.

Başkent’in simgelerinden Ankara simidinin tavan fiyatı 1,50 olarak uygulanıyor. Ancak üretim maliyetlerini bahane eden bazı simitçi esnafı simidin tanesi 1,75 - 2 liradan satarken, gazetemize konuşan eski Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, “1,50 liranın üzerinde simit satılması mümkün değil” diyerek, “Vatandaş fazla fiyat gördüğünde fiş alsın belediyeye şikâyet etsin. Bunu yapmaları yasak” ifadelerine yer verdi. Yalçın, “20-30 bin liralık dükkân kiralayıp vatandaşın üzerine maliyet yüklemenin anlamı yok.” dedi.

SUSAMIN FİYATI GEÇEN SENEYE GÖRE DÜŞTÜ

Maliyetleri bahane edenlere karşı ‘Geçen seneyle hemen hemen aynı, hatta susam ucuzladı’ diyen Yalçın, “Türkiye şartlarında işinizi iyi yaparsanız bir şekilde çarkınızı döndürüyorsunuz. 20-30 bin liralık dükkân kiralayıp vatandaşın üzerine maliyet yüklemenin anlamı yok. 1,50 liralık simidi 2 liraya satıyor vatandaşa dükkânın kirasını ödetiyor. Geçen sene fiyatı 1,50 lira yaptığımızda susamın çuvalı 350 liraydı şimdi 325 liraya düştü. Geçen sene unun kilosunu 100 liraya alıyordum, şimdi de 105 liraya alıyorum. 5 liralık yani 3 simit parası bir artış oldu. Yani simide geçen yıl yapılan zamdaki maliyet fiyatları ile şimdiki maliyet fiyatları hemen hemen aynı. Her zaman çok kazanacaksınız diye bir kural yok. Vatandaş bu fırsatçılara prim vermesin. Gördüğü anda gitsin şikâyetini etsin” şeklinde konuştu.

AÇ GÖZLÜ OLMANIN ANLAMI YOK

Ankara simidinin tavan fiyatın 1,50 lira olduğunun altını çizen Yalçın, “Ankara’da 100 gram simidin piyasada tavan satış fiyatı 1,50 kuruştur. Bunun altına inebilirsiniz. İsterseniz bedavaya verirsiniz. Ama üzerine çıkamazsınız. Simidin de Başkent’i Ankara ve Ankaralılar bizim için önemlidir. Ben de 25 yılık esnafım. Vatandaşın üzerine yüklenmesine karşıyım. Ankaralıların en çok sevdiği makul fiyata aldığı simidin maliyetler bahane edilerek fiyatının artırılmasına karşıyım. Simidin belirtilmiş fiyatı 1,50 kuruştur. Ekmek fiyatı gibidir, belirlenmiştir. Kimse bunu kafasına göre artıramaz. Vatandaşlarımız belirtilen fiyat üzerinde bir fiyatla karşılaştıkları zaman lütfen fiş istesinler ve bununla beraber bulundukları ilçe belediyesine bunu şikâyet edebilirler. Açgözlü olmanın anlamı yok” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com