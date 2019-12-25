  • BIST 113.329
  • Altın 286,909
  • Dolar 5,9358
  • Euro 6,5872
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Pahalı simidi şikayet edin! İşte Ankara’da 100 gram simidin tavan fiyatı...

Ankara Simitçiler Odası Eski Başkanı Ahmet Yalçın fırsatçılara tepki göstererek, “Ankara’da 100 gram simidin tavan fiyatı 1,50 liradır. Bunun üstündeki simidi kabul etmeyin, şikâyet edin” dedi. 
Pahalı simidi şikayet edin! İşte Ankara’da 100 gram simidin tavan fiyatı...

Başkent’teki bazı simitçiler artan maliyetleri gerekçe göstererek simide zam yaptı. Çeyrek asırlık simitçi esnafı ve Ankara Simitçiler Odası Eski Başkanı Ahmet Yalçın fırsatçılara tepki göstererek, “Ankara’da 100 gram simidin tavan fiyatı 1,50 liradır. Bunun üstündeki simidi kabul etmeyin, şikâyet edin” dedi. 

Başkent’in simgelerinden Ankara simidinin tavan fiyatı 1,50 olarak uygulanıyor. Ancak üretim maliyetlerini bahane eden bazı simitçi esnafı simidin tanesi 1,75 - 2 liradan satarken, gazetemize konuşan eski Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, “1,50 liranın üzerinde simit satılması mümkün değil” diyerek, “Vatandaş fazla fiyat gördüğünde fiş alsın belediyeye şikâyet etsin. Bunu yapmaları yasak” ifadelerine yer verdi. Yalçın, “20-30 bin liralık dükkân kiralayıp vatandaşın üzerine maliyet yüklemenin anlamı yok.” dedi. 

simide-zam,-ankara-simitciler-odasi-eski-baskani-ahmet-yalcin,-simidin-tavan-fiyati,.jpg

SUSAMIN FİYATI GEÇEN SENEYE GÖRE DÜŞTÜ 

Maliyetleri bahane edenlere karşı ‘Geçen seneyle hemen hemen aynı, hatta susam ucuzladı’ diyen Yalçın, “Türkiye şartlarında işinizi iyi yaparsanız bir şekilde çarkınızı döndürüyorsunuz. 20-30 bin liralık dükkân kiralayıp vatandaşın üzerine maliyet yüklemenin anlamı yok. 1,50 liralık simidi 2 liraya satıyor vatandaşa dükkânın kirasını ödetiyor. Geçen sene fiyatı 1,50 lira yaptığımızda susamın çuvalı 350 liraydı şimdi 325 liraya düştü. Geçen sene unun kilosunu 100 liraya alıyordum, şimdi de 105 liraya alıyorum. 5 liralık yani 3 simit parası bir artış oldu. Yani simide geçen yıl yapılan zamdaki maliyet fiyatları ile şimdiki maliyet fiyatları hemen hemen aynı. Her zaman çok kazanacaksınız diye bir kural yok. Vatandaş bu fırsatçılara prim vermesin. Gördüğü anda gitsin şikâyetini etsin” şeklinde konuştu.

AÇ GÖZLÜ OLMANIN ANLAMI YOK 

Ankara simidinin tavan fiyatın 1,50 lira olduğunun altını çizen Yalçın, “Ankara’da 100 gram simidin piyasada tavan satış fiyatı 1,50 kuruştur. Bunun altına inebilirsiniz. İsterseniz bedavaya verirsiniz. Ama üzerine çıkamazsınız. Simidin de Başkent’i Ankara ve Ankaralılar bizim için önemlidir. Ben de 25 yılık esnafım. Vatandaşın üzerine yüklenmesine karşıyım. Ankaralıların en çok sevdiği makul fiyata aldığı simidin maliyetler bahane edilerek fiyatının artırılmasına karşıyım. Simidin belirtilmiş fiyatı 1,50 kuruştur. Ekmek fiyatı gibidir, belirlenmiştir. Kimse bunu kafasına göre artıramaz. Vatandaşlarımız belirtilen fiyat üzerinde bir fiyatla karşılaştıkları zaman lütfen fiş istesinler ve bununla beraber bulundukları ilçe belediyesine bunu şikâyet edebilirler. Açgözlü olmanın anlamı yok” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Antalya arası kaç km? İstanbul Antalya arası kaç saat? İstanbul Antalya Yol Tarifi, İstanbul Antalya Otobüs Bileti Fiyatları...24 Aralık 2019 Salı 16:25
  • İstanbul Amasya arası kaç km? İstanbul Amasya arası kaç saat? İstanbul Amasya Yol Tarifi, İstanbul Amasya Otobüs Bileti Fiyatları...24 Aralık 2019 Salı 16:09
  • İstanbul Aksaray arası kaç km? İstanbul Aksaray arası kaç saat? İstanbul Aksaray Yol Tarifi, İstanbul Aksaray Otobüs Bileti Fiyatları...24 Aralık 2019 Salı 15:48
  • İstanbul Ağrı arası kaç km? İstanbul Ağrı arası kaç saat? İstanbul Ağrı Yol Tarifi, İstanbul Ağrı Otobüs Bileti Fiyatları...24 Aralık 2019 Salı 15:33
  • "Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılını hep birlikte kutlayalım"24 Aralık 2019 Salı 00:20
  • Etimesgut’ta engelliler ayrıcalıklı24 Aralık 2019 Salı 00:15
  • ‘Mavi Göl’ün ismi 14 yıl sonra yeniden değişti! İşte Mavi Göl'ün yeni adı...24 Aralık 2019 Salı 00:10
  • ANODER Başkanı İlkay Kalkan: Vatandaş yatırımı 2. el otomobile yaptı23 Aralık 2019 Pazartesi 00:20
  • Teknolojinin Başkenti: Teknopark Ankara23 Aralık 2019 Pazartesi 00:15
  • "Milli Mücadele’nin Zaman Akışı" okuyucuyla buluştu23 Aralık 2019 Pazartesi 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti