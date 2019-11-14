Pakdemirli: 'Delikanlı' birilerini arıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "elektrikli traktörün seri üretimi için 'delikanlı' birilerini arıyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2020 bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını cevaplayan Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, elektrikli traktörle ilgili açıklamada bulundu. Pakdemirli, ellerinde çalışan, testleri yapılmış, prototipi bitirilmiş bir elektrikli traktör olduğunu ifade ederek, "Bu işin seri üretimi için de Cumhurbaşkanımızın deyimiyle 'delikanlı' birilerini arıyoruz. İnşallah bu konuda birilerini cesaretlendirebilirsek biz bu işi yaptıracağız" dedi.

Elektrikli traktörle ilgili John Deere'in Türkiye'den 10-15 sene geride olduğunu belirten Pakdemirli şöyle konuştu:

"Geçen gün John Deere’ın CEO’sunun bir röportajını gördüm, inanın, traktörle ilgili bizden on-on beş sene gerideler en az, inanın. Böyle bir şey olma ihtimalini ben dahi düşünmüyordum ama adam diyor ki: ‘Ben bunu ancak kırk beş dakika çalıştırırım.’ TAGEM denemelerini yapıyor, yedi saat diyorlar ama bakın, beş saat çalışsın; tarlayı sökerek giden ve elektrikle çalışan bir traktörümüz var. Bu, her şekilde sizin, benim, başkasının başarısı değil; bu, Türkiye’nin başarısıdır. Türkiye birçok konuda, trene ilk atlama lüksüne sahip olmadı ama Türkiye bu konuda trene ilk atlama lüksüne sahip olabilir. Çalışan, tamamen testleri bitirilmiş, prototipi yapılmış bir traktör elimizde var. Bugün itibarıyla biz bu işin seri üretimi için de hakikaten Cumhurbaşkanımızın deyimiyle delikanlı birilerini arıyoruz çünkü mevcut traktör üreticileri de mevcudu yapmaya alıştıkları için bu işe de pek yanaşmıyorlar ama inşallah bu konuda birilerini de cesaretlendirebilirsek biz bu işi yaptıracağız ama bu prototipi yapan firmaya da ‘20 -30 tane kadar biz alabilir miyiz?’ diye TİGEM bir ihale yapacak, bir ihale de planlıyoruz orada. ‘İçten patlamalı motorlu aynı büyüklükteki traktörün paralarına biz bunları nasıl alabiliriz?’ diye planını yapıyoruz. Yani ötekinden daha ucuz değil ama yakıt parası ödemiyorsunuz. Bu, hem Türkiye için hem de gelecek için, ihracat imkânları için son derece önemli bir şey. Yani burada, Allah yardım etti. ‘Bu konuları Sayın Bakan, çok mu biliyorsun?’ Doğru bir adamı tanıyordum, yaptırdım diyebilirim."

CHP'li Yavuzyılmaz: Uzel Makine battı biliyorsunuz değil mi?

Bu sözler üzerine CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, “Uzel Makine battı, biliyorsunuz değil mi? Dünyanın en büyük 10’uncu traktör üreticisi Türkiye’de battı” dedi. Bakan Pakdemirli, “Elektrikli traktörü konuşalım, şu dijitalleşmeyi konuşalım mümkün mertebe” diye konuştu.

CHP’li Yavuzyılmaz’ın "’Cengaver arıyoruz’ diyorsunuz ya, onun için söyledim” derken Pakdemirli sözlerini “Dijitalleşme ve bilgi, bu işlerin hepsi çok önemli. Yani bizim, bir defa, planlamaya dair bir şeyler yapıyor olmamız lazım. İşte Tarım Şurası’nda bunları konuşuyor olacağız, planlamayı konuşuyor olacağız, bundan sonra lojistik zinciri konuşuyor olacağız, ölçeği konuşuyor olacağız, birlikleri ve kooperatifleri konuşuyor olacağız” diye sürdürdü.