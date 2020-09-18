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Pakdemirli: Erozyonla kaybolan toprak miktarını 500 milyon tondan 140 milyon tona düşürdük

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaptığımız erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında 1970'lerde 500 milyon tonluk erozyonla kaybolan toprak miktarını günümüzde 140 milyon tona düşürdük. Hedefimiz, 2023'te bu rakamı 130 milyon tona indirmek" dedi.
Pakdemirli: Erozyonla kaybolan toprak miktarını 500 milyon tondan 140 milyon tona düşürdük

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, çölleşme ile mücadele ve erozyon kontrolü ile ilgili sahip oldukları deneyimleri her yıl 'Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri' ile Afrika, Orta Asya, Kafkas, Orta Doğu ve Balkan ülkeleri ile paylaşıldığını bildirdi. Bu eğitimleri kendilerine görev edindiklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını da bu eğitimleri gerçekleştirmemize engel teşkil etmedi. 17 Haziran 2020 Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü kapsamında gerçekleştirdiğimiz online eğitim ile birlikte toplamda 108 ülkeden 953 uzmana eğitim vermiş olduk" dedi.  

'HEDEFİMİZ; 130 MİLYON TONA İNDİRMEK'

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son 18 yılda 5,4 milyon hektar alanda 4 milyar 633 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Yaptığımız erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında 1970'lerde 500 milyon tonluk erozyonla kaybolan toprak miktarını günümüzde 140 milyon tona düşürdük. Hedefimiz, 2023’te bu rakamı 130 milyon tona indirmek."

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin ağaçlandırma ve erozyonla mücadele kapsamındaki edinmiş olduğu tecrübeyi, önümüzdeki yıllarda da söz konusu eğitimlerle dünyadaki başka ülkelerin uzmanlarına aktarmaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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