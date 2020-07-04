Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Koronavirüs'e yakalandı

Bakan, son günlerde birçok üst düzey yetkiliyle görüşmüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin yeni tip Koronavirüs'e yakanlandığı açıklandı. Kureyşi geçen günlerde üst düzey yetkililerle toplantılar düzenlemişti.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kureyşi, "Bu akşamüstü biraz ateşim olduğunu hissettim ve hemen kendimi evimde karantinaya aldım" yazdı. Bakan, yeterince sağlıklı hissettiğini, bu yüzden karantina sırasında da görevine devam edeceğini söyledi.

Kureyşi, çarşamba günü barış sürecini görüşmek için ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad ile bir araya gelmişti.

Kureyşi'nin aynı gün içinde bir kabine toplantısına da katıldığı ve geçen günlerde Başbakan İmran Han ile de görüştüğü belirtildi. Kureyşi'nin bu görüşmelerde maske takmadığı görüntülenmişti.

Pakistan'da şu ana karar 221 bin 896 yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve 4 bin 451 kişi hayatını kaybetti.

Daha önce ülkenin Demiryolları Federal Bakanı Şeyh Reşit Ahmet ve alt meclisin başkanı Esad Kayser gibi üst düzey Pakistanlı yetkililer virüse yakalanmıştı.