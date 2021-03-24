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Pakistan heyeti 'kar' engeline takıldı

PAKİSTAN Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaıser ve beraberindeki milletvekillerinden oluşan heyet, Antalya'ya giderken yoğun kar nedeniyle Konya'da konaklamak zorunda kaldı.
Pakistan heyeti 'kar' engeline takıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde  Pakistan, Afganistan, Irak, Çin, İran ve Rusya'nın katılacağı 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı' yarın Antalya'da yapılacak. 

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaıser ve beraberindeki milletvekilleri toplantı için Antalya'ya gittikleri sırada Konya- Antalya karayolunun Alacabel Mevkisin yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir'de konaklamak zoruna kaldı. Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Pakistanlı heyeti Eti Alüminyum Fabrikasının sosyal tesislerinde ağırladı. Geceyi Seydişehir'de geçirecek heyetin sabah saatlerinde Antalya'ya geçmesi bekleniyor.

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