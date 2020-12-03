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Pakistan İranlı nükleer bilimci Fahrizade’ye düzenlenen suikasti kınadı

Pakistan'ın İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade’ye düzenlenen suikastı kınadığı bildirildi.
Pakistan İranlı nükleer bilimci Fahrizade’ye düzenlenen suikasti kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Muhsin Fahrizade’nin ailesine ve İran halkına başsağlığı dileklerini ilettiklerini belirtti.

Çavdri, Fahrizade’ye düzenlenen suikastı kınadıklarını ifade ederek, tüm taraflara bölgede gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde, aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

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