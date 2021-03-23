  • BIST 1.379
  • Altın 436,148
  • Dolar 7,8026
  • Euro 9,3043
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 12 °C
»

Pakistan'da muhalefet, senato başkanlığı seçimine mahkemede itiraz etti

Pakistan'da muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP), senato başkanlığı seçiminde kendi adayları lehine verilen 7 oyun geçersiz sayılmasına itiraz etti.
Pakistan'da muhalefet, senato başkanlığı seçimine mahkemede itiraz etti

Senato başkanlığı seçiminde muhalefet partilerinin ortak adayı Yusuf Rıza Gilani, avukatı aracılığıyla İslamabad Yüksek Mahkemesi’ne lehine verilen ancak geçersiz sayılan 7 oyun geçerli sayılması ve senato başkanlığının onaylanması talebiyle mahkemeye başvurdu.

İtirazında Gilani, kendisi lehine verilen 7 oyun seçim memuru tarafından geçersiz sayıldığını anımsatarak, seçim görevlisinin bu kararının yasa dışı olduğunu ve iptal edilmesini gerektiğini kaydetti.

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun oğlu ve PPP lideri Bilawal Butto Zerdari, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, senato başkanlığı seçiminin gözlerinin önünde "çalındığını" belirterek, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif’in kızı Meryem Navaz, 11 muhalefet partisinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ile İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman ve başka muhalefet liderleriyle görüştüğünü, seçimi tersine çevirmek için mahkemeye gitmeye karar verdiklerini açıklamıştı.

Senato başkanlığı seçimini Muhammed Sadık Sanjrani kazanmıştı
12 Mart'ta gerçekleştirilen senato başkanlığı seçimini, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) adayı Muhammed Sadık Sanjrani kazanmıştı.

Seçimi yöneten Senatör Seyid Muzaffer Hüseyin Şah, PTI’nın adayı Sanjrani’nin 48 oy, PDM ittifakının adayı eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani’nin ise 42 oy aldığını açıklamıştı.

Şah, 8 oyun ise yanlış mühürleme nedeniyle geçersiz sayıldığını söylemişti. Söz konusu 8 oydan 7’si Gilani'nin lehineydi. Geçersiz oylardan biri hem Gilani hem de Sanjrani'ye verilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fas İsrail ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzaladı23 Mart 2021 Salı 09:26
  • İsrailli seçmenler 2 yıl içinde dördüncü kez sandık başında23 Mart 2021 Salı 09:25
  • Kamudan ihraç FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçmalarını sağlamaya çalışan 5 kişiye gözaltı kararı23 Mart 2021 Salı 09:24
  • İsrailli seçmenler 2 yıl içinde dördünce kez sandık başında23 Mart 2021 Salı 09:23
  • NBA'in efsane basketbolcularından Elgin Baylor yaşamını yitirdi23 Mart 2021 Salı 09:23
  • Pakistan'da muhalefet, senato başkanlığı seçimine mahkemede itiraz etti23 Mart 2021 Salı 09:22
  • Nijer'de muhalefetten cumhurbaşkanı seçim sonucuna itiraz23 Mart 2021 Salı 09:21
  • Nijer'in kuzeybatısındaki köylere düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 137'ye çıktı23 Mart 2021 Salı 09:21
  • Almanya’da Kovid-19 salgınıyla mücadelede tedbirlerin süresi 18 Nisan’da kadar uzatıldı23 Mart 2021 Salı 09:20
  • ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 10 ölü23 Mart 2021 Salı 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti