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Pakistan'da sosyal mesafeli cuma namazı

Pakistan halkının, cuma namazı sırasında saflar arasında koronavirüs tedbirleri kapsamında boşluklar bıraktığı görüldü.
Pakistan'da sosyal mesafeli cuma namazı

Koronavirüs nedeniyle Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki camilerde, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla cemaatle namaz kılmak yasaklandı.

Geçtiğimiz günlerde Pakistan, yasağı kaldırma kararı aldı.

Mekke'de bulunan Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de ve işgal altındaki Kudüs'teki Mescid'i Aksa'da, Ramazan'ın ilk cuması cemaatle kılınmadı.

SOSYAL MESAFEYE UYDULAR

Pakistan'da ise tam tersi görüntüler ortaya çıktı.

Ülkede halk, cuma namazını cemaatle kılarken, sosyal mesafe kuralına uydu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, halka Ramazan boyunca namazlarını evlerde kılmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

PAKİSTAN'DA SON DURUM

11 bin 155 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede, 237 kişi yaşamını yitirdi.

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