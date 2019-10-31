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Pakistan'da tren faciası

Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında üç vagonu alev alan yolcu treninde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'da tren faciası

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Karaçi'den kuzeyindeki Ravalpindi'ye giden Tezgram ekspresinde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın
ardından yangın çıktığını bildirdi.

Ahmed, patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları, "kamp ocağı" olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek, trendekilerdeki yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini belirtti.

PAKİSTAN ORDUSU HAREKETE GEÇTİ

Rahim Yar Han Emniyet Müdürü Amir Taimur, Geo News haber sitesine yaptığı açıklamada, üç vagonu tamamen saran yangın ve patlama nedeniyle ölü sayısının 62'ye ulaştığını kaydetti.

Öte yandan kurtarma ve tedavi çalışmalarına destek için Pakistan ordusu da doktorlarını bölgedeki hastanelere ve kaza yerine yolladı.

Ordu, durumu kritik olan yolcuları, başka hastanelere transfer için helikopter ambulans da gönderileceğini açıkladı.

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