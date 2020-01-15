  • BIST 121.130
  • Altın 293,669
  • Dolar 5,8822
  • Euro 6,5584
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 7 °C
»

Pakistan'da yoğun kar yağışı sebebiyle ölenlerin sayısı 95'e çıktı

Pakistan'da son iki günde yoğun kar yağışının sebep olduğu çığ ve heyelan gibi afetler nedeniyle ölenlerin sayısı 95'e yükseldi.
Pakistan'da yoğun kar yağışı sebebiyle ölenlerin sayısı 95'e çıktı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) yetkilisi, ülkede son iki günde yağan kar ve yağmur nedeniyle çığ, toprak kayması, su baskını ve çatı çökmelerinin meydana geldiğini duyurdu.

Azad Cammu ve Keşmir'deki Neelum vadisinde 15 köyü etkileyen çığ ve heyelanlar nedeniyle 67 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin yaralandığını belirten yetkili, yoğun kar yağışına sahne olan Belucistan'da da 21 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Yerel basına göre Pencap eyaletinde de 7 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Keşmir'e gitti

Birçok yerleşim yerine bağlantının kesildiği ve çığ uyarılarının yapıldığı Keşmir'de okullar tatil edildi.
Twitter hesabından açıklama yapan Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir'de askeri personel ile tüm devlet kurumlarına kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılma talimatı verdiğini söyledi.
Han, bölgede incelemelerde bulunmak ve yaralıları ziyaret etmek için Keşmir'e gitti.

Asker kurtarma çalışmalarına katıldı

Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde de kar nedeniyle birçok yerleşim yeriyle bağlantı kurulamıyor.
İki eyalette de kapanan yollarda mahsur kalanlar askerler tarafından kurtarılırken bazı bölgelerde kurtarma çalışmalarına helikopterler de katılıyor.

Ülkenin en önemli turizm noktalarından olan Gilgit-Baltistan eyaleti de son 50 yılın en yoğun kar yağışına sahne oldu. Eyalette dağlık bölgelere yapılacak yolculuklar için çığ ve heyelan tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sincar'da nokta atışı: Toplantı halindeki PKK'lılar, MİT'ten gelen istihbaratla vuruldu15 Ocak 2020 Çarşamba 13:20
  • İstanbul Emniyeti'nden büyük operasyon15 Ocak 2020 Çarşamba 10:34
  • Türk iş insanından mağduru olduğu sahte imzayı 'korumaya' alan girişim15 Ocak 2020 Çarşamba 09:56
  • Kredi çıkmayanları yakan tuzak: Kredi dahi alamayan mağdurları…15 Ocak 2020 Çarşamba 09:47
  • Dersini veririz: Hafter tüm ülkeyi ele geçirecekti15 Ocak 2020 Çarşamba 09:43
  • Evinin önünde uyuşturucu satanları uyardı, dehşeti yaşadı15 Ocak 2020 Çarşamba 09:34
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 15 Ocak 2020 - ASKİ15 Ocak 2020 Çarşamba 09:32
  • Darbe girişimi sonrası havada rotasını değiştirip Türkiye'ye geri döndü15 Ocak 2020 Çarşamba 09:31
  • Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı15 Ocak 2020 Çarşamba 09:30
  • Elektrik Kesintisi 15 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ15 Ocak 2020 Çarşamba 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti