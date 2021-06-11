Pakistan'da yürek yakan felaket! Onlarca ölü ve yaralı var

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, güneydeki Sindh eyaletinden dönen ve Sufi hacıları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.