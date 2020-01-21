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Pakistan'dan Afganistan sınırına saldırı: 200 roket fırlattılar

Afganistan'ın sınır vilayeti Kunar'ın Sarkanu ilçesine, Pakistan tarafından 200 roket atıldı.
Pakistan'dan Afganistan sınırına saldırı: 200 roket fırlattılar

201 Silab Kolordu Komutanlığı İkinci Tugay Komutanı General Mirveyis Safi, basına yaptığı açıklamada, Pakistan sınır askerlerinin, Afganistan sınır karakollarını hedef aldığını söyledi.

Pakistan tarafından Afganistan topraklarına 200 roket atıldığını ifade eden Safi, saldırıda 2 sınır polisinin yaralandığını belirtti.

Safi, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve kimsenin Afganistan topraklarına saldırmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Pakistan sınır askerlerinin, Afganistan sınırında karakol bulunmasını istemediğini dile getiren Safi, bu nedenle karakollara saldırı düzenlediklerini aktardı.

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