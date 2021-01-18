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Pakistan'dan uluslararası topluma Balakot saldırısından Hindistan'ın sorumlu tutulması çağrısı

Pakistan, uluslararası topluma yaptığı çağrıda 26 Şubat 2019'da Pakistan'ın Balakot bölgesine düzenlenen hava saldırısından Yeni Delhi yönetiminin sorumlu tutulmasını talep etti.
Pakistan'dan uluslararası topluma Balakot saldırısından Hindistan'ın sorumlu tutulması çağrısı

Hint basınındaki haberlerde, Mumbai polisi tarafından televizyon reytinglerinde manipülasyon yapmakla ilgili devam eden bir soruşturma kapsamında WhatsApp yazışmaları kanıt olarak sunulan “Republic TV” sunucusu Arnab Goswami’nin Hindistan’ın Pakistan’a yönelik hava saldırısını önceden bildiği belirtildi.

Basına sızdırılan söz konusu yazışmaların, Goswami'nin şu an cezaevinde olan reyting şirketi Yayın İzleyici Araştırma Konseyi (BARC) Başkanı Partho Dasgupta ile yaptığı belirtiliyor.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 2019'daki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Hindistan’ın Balakot saldırısını genel seçimlerde fayda sağlamak için kullandığına dair yaptığı konuşmayı anımsatarak, "savaş çığırtkanlığı" ile tanınan Hint gazetecinin konuşmalarının ifşa olmasının Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümeti ile Hint medyası arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Han, Pakistan’da "Hindistan destekli terörizmin", Cammu Keşmir’de Hindistan’ın suiistimallerinin ve Yeni Delhi’nin Pakistan’a karşı "15 yıllık küresel dezenformasyon ağının" ortaya çıktığına işaret ederek, Hindistan’ın kendi medyasının, nükleer silahlarla donatılan bölgeyi kaldıramayacağı bir çatışmanın eşiğine getiren "kirli bağı" ortaya çıkardığının altını çizdi.

Uluslararası toplumdan, Modi hükümetinin korku politikasının bölgeyi kontrol edilemez bir çatışmanın eşeğine getirmeden önce Hindistan’ın pervasız ve militarist gündemini durdurmasını talep eden Han, Yeni Delhi'nin İslamabad'a yönelik savaşçı planlarını ifşa etmeye devam edeceğini vurguladı.

Han, iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) seçimleri kazanmak için ulusal medyayı İslamabad aleyhine kullanması ve sonuçları göz ardı edilen tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek askeri bir maceracılığa girişmesinden dolayı tepki gösterdi.

"İçler acısı"
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan’ın Hindistan’ın yalanlarına gerçeklerle ve provokasyonlarına kararlılık ve sorumlulukla karşı koyacağı vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan, Şubat 2019'da Hindistan’ın Balakot bölgesine düzenlediği hava saldırısından Yeni Delhi yönetiminin sorumlu tutulması talep edildi.

Öte yandan, eski Hindistan Dışişleri Bakanı Yashwant Sinha, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Arnab’ın konuşmaları açık şekilde BJP’nin 2019 seçimlerindeki zaferinin tasarlandığını ve ulusal güvenliğin oy kazanmak için bir bahane olarak kullanıldığını ortaya koyuyor. İçler acısı." ifadelerine yer verdi.

Balakot saldırısı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 14 Şubat 2019'da paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker yaralanmıştı.

Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat 2019'da Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Balakot bölgesinde bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da 27 Şubat sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi ise bunu doğrulamamıştı.

Pakistanlı yetkililer, düşen uçağın Hint pilotu Abhinandan Varthaman'ı linç edilmekten kurtarmış ve iyi niyet göstergesi olarak Hint yetkililere teslim etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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