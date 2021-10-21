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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Hz. Muhammed'in doğum gününü kutladı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğum günü münasebetiyle tören düzenledi.
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Hz. Muhammed'in doğum gününü kutladı

Ankara'da tamamen İngilizce eğitim veren Pakistan Büyükelçiliği Uluslararası Çalışma Grubu (PEISG) okulunda gerçekleştirilen törene Pakistan toplumu üyeleri, okulun öğretmenleri ve öğrencilerinin yanı sıra Büyükelçilik yetkilileri katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in yaşamının insanlığın takip etmesi için mükemmel bir model olduğunu söyledi.

Qazi, "Hz. Muhammed'in hoşgörü, barış, merhamet, azim, alçakgönüllülük, dürüstlük ve cömertlik öğretilerine uyarak hem bu dünyada hem de ahirette başarıya ulaşabiliriz." dedi.

Büyükelçi, Hz. Muhammed'in öğretileriyle insanlığın kurtuluşa ulaşabileceğini ve güncel zorlukların üstesinden gelinebileceğini söyledi.

PEISG direktörü Ghalib Raza Gillani de konuşmasında, Hz. Muhammed'in hayatının tüm insanlık için rol model oluşturduğunun altını çizdi.

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