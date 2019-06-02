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Pakistan'ın yol kenarı iftarları binlerce kişiyi doyurdu

Pakistan'da ramazan geleneklerinden biri olan yol kenarı iftarlarında her gün yüzlerce kişi iftar yapıyor.
Pakistan'ın yol kenarı iftarları binlerce kişiyi doyurdu

Pakistan'ın geleneklerinden biri olan yol kenarı iftarları bu ramazanda da binlerce kişiyi sofralarda buluşturdu.

Ülkenin başkenti İslamabad'da her ana yol kenarı, meydan ve ticaret alanları çevresinde dernekler ile hayırseverlerin organize ettiği iftar sofraları kuruluyor.

Kaldırımlar ya da refüjler boyunca kurulan sofralarda Pakistan'a özgü biryani, samosa, pakora ve ruhafsa isimli yiyecek ve içecekler ikram ediliyor.

İslamabad'ın F-8 kavşağı kentin en yoğun yollarından biri. Buradaki geniş refüjde 6 hayırsever arkadaş her gün yaklaşık 300 kişiye iftar veriyor. İftara, bölgede yaşayan ya da çalışanların yanı sıra yoldan geçenler de katılıyor.

Kavşakta yemek dağıtan Muhammed Ali Han, "Hayırsever 6 arkadaş, bu kavşakta her gün 300 kişinin iftar yapmasına vesile oluyor. Bu zamana kadar buraya hiç gelmediler. Sadece yemeği ya da parasını bize veriyorlar biz de gelip burada dağıtıyoruz. Kendilerinin bilinmesini istemiyorlar. Bizim dışımızda da o insanların kim olduğu bilinmiyor." diye konuştu.

Gönüllüler onlarca noktada iftar dağıtıyor

Ramazanda İslamabad'ın birçok noktasında aynı manzarayı görmek mümkün. Bunlardan biri de kentin F-7 bölgesinin Bhittai Caddesi'nde kurulan iftar sofrası.

Kaldırım boyunca kurulan 50 metrelik sofrada iftar veren Mazhar Han, sofranın dernekler ve hayırseverler tarafından kurulduğunu ve her gün farklı kişi ve kurumların katkıda bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 100 kişinin iftar yaptığı sofrada yemekleri servis edenlerin de gönüllü olduğunu söyleyen Han, "İslamabad'ın her köşesinde bu tarz iftar sofraları kuruluyor ve hepsinde onlarca gönüllü çalışıyor. Çoğu öğrenci olan bu gönüllüler hem sevap kazanıyor hem iftar yapıyor." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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