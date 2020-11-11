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Palamudun tanesi 60 liraya yükseldi

Sinop'ta az miktarda avlanan palamudun tanesi 60 liraya kadar yükseldi.
Palamudun tanesi 60 liraya yükseldi

Kentteki balıkçılardan Cumhur Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut avcılığının bu sezon için sona ermek üzere olduğunu söyledi. 

Artık az miktarlarda avlanan palamudun fiyatının da her geçen gün arttığına dikkati çeken Ünlü, 1 kilogramın üzerindeki palamudun tanesinin, 60 liradan satıldığını dile getirdi.

Ünlü, avlanan palamutların daha çok lakerda yapımında değerlendirildiğini belirterek "Balıklar hem büyük hem de yağlı. O nedenle vatandaşlarımız yazın tüketilmek üzere daha çok lakerda yapıyor. Sezonun son palamutları diyebiliriz artık. Bundan sonraki süreçte avcılığı azalmaya devam edecektir. Tabii avı azaldıkça doğal olarak fiyatı da yükseliyor." değerlendirmesini yaptı.

Ünlü, vatandaşların yüksek fiyatına rağmen palamuda ilgi gösterdiğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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