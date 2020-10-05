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Palamut çok, hamsi yok

Balıkçı Fatih Keser bu sene palamut bolluğundan dolayı hamsinin olmadığını belirtti. Palamudun tanesi ise Ulus Hali’nde iriliğine göre 10-15 lira arasında değişiyor. 
Palamut çok, hamsi yok

Denizlerde 1 Eylül’de başlayan av sezonu sürerken bolluk görülen palamut balığın fiyatı da çarşı pazarda ucuzladı. İri boyuttaki palamutlar 12 daha büyükleri ise 15 liradan satılıyor. Gazetemize konuşan Ulus Hali Balık Esnafı Fatih Keser, “Palamudun tam mevsimi şu an en lezzetli şekilde tüketebilirsiniz, bu sene bol fiyat uygun” dedi. Keser palamudun çok olması nedeniyle bu sene Karadeniz’de hamsinin olmadığı sezon boyunca da hamsinin çok çıkmayacağını belirtti. Keser fiyatları ve sezonu şöyle değerlendirdi:

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VATANDAŞIN İLGİSİ FAZLA
“Şu an lezzetli ve dönemi olan palamuttur. Geçen sene hiç yoktu o yüzden talep yoktu. Bu sene vatandaş palamudu çok seviyor ve alıyor. Fiyatlar 10 liradan başlıyor. Geçen sene hamsi çoktu palamut yoktu. Bu sene tam tersi. Çünkü Karadeniz’de çıkan palamut hamsiyi yer bitirir o yüzden birisi çoksa diğeri olmaz. Bu sene tezgahlarda hamsi olmayacak gibi duruyor. Aralığa kadar palamut sezonu sürer. Ondan sonra çinekop çıkar, lüfer çıkar. Satışlarımız çok güzel Ankaralılar balığı seviyor.” 

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DİĞER BALIK FİYATLARI
“Satışlarımız iyi gidiyor fiyatlar uygun. Uskumru Karadeniz 18 TL, levrek deniz 35 TL, çupra deniz 50 lira, mezgit deniz 30 lira, mercan deniz 15 lira, barbun Karadeniz 20 lira, somon Karadeniz 30 lira, çinekop deniz 40 lira.” 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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