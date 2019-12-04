  • BIST 107.499
  • Altın 274,345
  • Dolar 5,7468
  • Euro 6,3651
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

Palandöken kayak sezonuna hazır

Türkiye'nin en yüksek şehirlerinden olan ve kış turizminde adını dünyaya duyuran Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezonun açılmasına günler kala kayakçıları ağırlamaya başladı.
Palandöken kayak sezonuna hazır

Türkiye'nin bin 890 rakımdaki, en yüksek şehirlerinden olan ve kış turizminde adını dünyaya duyuran Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezonun açılmasına günler kala kayakçıları ağırlamaya başladı.

Her yıl kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kentteki Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri, pist uzunlukları, kar kalitesi ve gece kayağıyla da adından söz ettiriyor.

Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerinin başında gelen Erzurum'da, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Palandöken Dağı'ndaki bazı kayak pistlerine suni kar püskürtülerek, sezona hazır hale getirildi.

Aralık ayının ilk haftasında kayak heyecanının başlayacağı kentte, kayakçılar hazır hale getirilen pistleri test etti.

İstanbul'dan yeni sezonda kayak yapmak için gelen Dilara Sesli, yaptığı açıklamada, ilk defa kayak yaptığını ve bunun için mutlu olduğunu söyledi.

Kendisi için iyi bir deneyim olduğunu belirten Sesli, "1 Aralık'ta sezon açılacak diye bir kaç gün öncesinden Erzurum'a geldik ama kayak yapmak bugün nasip oldu. Kayağı çok sevdim ve bizim açımızdan güzel bir deneyim oldu." dedi.

Kayakseverlerden Necip Akkan da kayak yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sezonu iyi şekilde değerlendirmek istediğini belirten Akkan, "Kayak sezonunun ilk günü pistler tam açılmadı ama şu anki durum çok iyi. Erzurum kayak yapılan bir yer biz de bunu değerlendirmek istiyoruz. Herkesin kazasız belasız bir dönem geçirmesini diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 4 Aralık 2019 Ankara - Başkent EDAŞ04 Aralık 2019 Çarşamba 07:59
  • Su Kesintisi 4 Aralık 2019 Ankara - ASKİ04 Aralık 2019 Çarşamba 07:58
  • Yılbaşı biletlerinin 11 milyonu satıldı03 Aralık 2019 Salı 17:07
  • Soğuk ve yağışlı hava geliyor03 Aralık 2019 Salı 16:10
  • 'PISA 2018' yorumu03 Aralık 2019 Salı 15:29
  • 10 günde 12 kedi öldü03 Aralık 2019 Salı 15:27
  • Çapa'da yıkım başladı03 Aralık 2019 Salı 15:26
  • NATO Zirvesi'nde Erdoğan-Miçotakis görüşmesi03 Aralık 2019 Salı 15:24
  • Türkiye'nin ilk ayakkabısız girilen parkı Esenler'de03 Aralık 2019 Salı 15:23
  • Beton mikseri, halk otobüsüne çarptı: 16 yaralı03 Aralık 2019 Salı 15:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti