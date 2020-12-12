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Palandöken: Yerli malı kullanmak bütçe açığını kapatmanın en önemli yollarından

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Palandöken, yerli malı kullanmanın bütçe açığını kapatmanın en önemli yollarından biri olduğunu belirtti.
Palandöken: Yerli malı kullanmak bütçe açığını kapatmanın en önemli yollarından

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yerli ürünlerin öneminin daha da arttığını ifade etti.

Bu süreçte yerli ürün kullanarak Türk lirasını yurt içinde tutmanın, tasarruf etmenin ve yatırım yapmanın hem ekonomiyi hem de milli dayanışmayı güçlendireceğini vurgulayan Palandöken, yerli malı kullanımının bütçe açığını kapatmada en önemli yollardan biri olduğunu bildirdi. Palandöken şunları kaydetti:

"Bize düşen, ayakkabıdan telefona, gıda ürünlerinden tekstile kadar her alanda öncelikli tercihimizi yerli ürünlerden yana kullanmaktır. Alışverişlerimizde yerli üretim ürünleri ihtiyacımız kadar satın almalıyız. Milli paramız yurt içinde kalmalı. Yerli ürün kullandıkça bunların kalitesi ve rekabet edebilirliği de artacaktır."

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