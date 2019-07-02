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Paletli yüzmede tarihi başarı

Avrupa Büyükler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Derin Toparlak, Türkiye adına ilklere imza attı.
Paletli yüzmede tarihi başarı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre milli sporcu Derin Toparlak, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye adına ilklere imza attı.

Derin, havuz etabında bin 500 metrede Avrupa ikincisi olarak uluslararası paletli yüzme büyükler yarışmalarında Türkiye'ye ilk madalyasını getirdi.

Milli sporcu, açık su yarışlarının zorlu 6 bin metre su üstü mücadelesinde ise 56 dakika 21 saniyelik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Derin, böylece organizasyonda Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, Derin Toparlak'ın şampiyonada muhteşem bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "Gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonluklarımız zaten vardı. Ancak büyüklerde bugüne kadar hiç madalya alamamıştık. Bu başarı bizim için bir kırılma noktası. Sualtı topluluğu ailemiz ve Türkiye için bir gurur kaynağı oldu. Derin'i ve bu şampiyonada mücadele veren bütün milli sporcularımızı, teknik kadroyu gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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