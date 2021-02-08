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Pamukkale son 21 yılın en sakin dönemini yaşıyor

Termal suları, travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi yapılarıyla turistlerin ilgi odağı olan Pamukkale, Kovid-19 salgını öncesindeki canlılığına kavuşmayı bekliyor.
Pamukkale son 21 yılın en sakin dönemini yaşıyor

Pamukkale'de, gişelerin kurulduğu 2000'den bu yana tutulan ziyaretçi istatistiğine göre, en yüksek turist sayısına 2 milyon 580 bin 245 turistin geldiği 2019'da ulaşıldı.

Dünyaca ünlü ören yerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı 2020'de ise sadece 625 bin 120 turist ziyaret etti.

Türkiye'de salgının turizme etkisinin henüz görülmediği Ocak 2020'de ağırlanan 76 bin 541 kişinin "en yüksek ocak ayı turist sayısı" olarak kayıtlara geçtiği Pamukkale'yi, Ocak 2021'de 12 bin 565 kişi ziyaret etti.

Turizmciler, Kovid-19 için geliştirilen aşı çalışmalarının başarıya ulaşmasıyla bölgenin yeniden canlılık kazanmasını bekliyor.

"Salgın olmasaydı turist sayısı 3 milyonun üzerine çıkacaktı"
Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, salgının Pamukkale'yi büyük ölçüde etkilediğini söyledi.

Havanın ısınmasıyla turist sayısının artacağına inandığını aktaran Şen, şöyle devam etti:

"Geçen yıl virüs olmasaydı turist sayımız 3 milyonun üzerine çıkacaktı. 2021'de aşıyla birlikte turizmde çok daha güzel rakamlara ulaşabileceğimize umut ediyoruz. Amacımız 2019'un rakamlarına ulaşabilmek. İnşallah salgını yendikten sonra Pamukkale'de 3 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Bu eşsiz güzelliği görmek için gelenlerin yeniden travertenlerde insan seli yaşatacağını umuyoruz."

Pamukkale ören yerini son 21 yılda ziyaret edenlerin sayıları şöyle:

Yıllar    Ziyaretçi sayısı
2000    839.264
2001    1.107.214
2002    1.152.000
2003    999.650
2004    1.260.250
2005    1.358.500
2006    993.400
2007    1.153.410
2008    1.408.213
2009    1.323.961
2010    1.495.046
2011    1.713.695
2012    1.612.723
2013    1.699.772
2014    1.875.000
2015    1.710.094
2016    974.508
2017    1.523.912
2018    2.157.703
2019    2.580.245
2020    625.120

Kaynak: Haber Kaynağı
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