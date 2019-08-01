Pamukkale'de hedef 5 milyon turist

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'de 3 yıllık sürede 5 milyon turist sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) ile Pamukkale Belediyesinin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale ve şifalı kırmızı suyuyla ünlü Karahayıt'ın etkin tanıtımı amacıyla hayata geçirdiği Termal İyi Gelir Projesi'nin 4. kampanya dönemi lansmanı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Şen, buradaki konuşmasında, 2015 ve 2016'da turizm sektöründe zor günler yaşandığını söyledi.

Bu sıkıntılı süreci atlatmak için projeyi hayata geçirdiklerini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Pamukkale'yi eski günlerine döndürebilmek için çalışmaya başladık. 2015 yılında Denizli'ye gelen turist sayısı 900 bine kadar düşmüştü. Proje kapsamında yoğun çalışma yaptık. Bu yılki rakamlara baktığımızda, 2019 içerisinde 3 milyon turisti kentimizde ağırlayacağız. Bundan sonraki hedefimiz 3 yıllık sürede 5 milyon turist sayısına ulaşmak."

"Termal turizm denildiğinde Denizli akla gelsin"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da kentin 2 bin yıl önce termal sularında tedavi olmak amacıyla gelen insanlara kucak açtığını, Pamukkale ve Karahayıt'ın sularının bugün de insanlara şifa dağıtmaya devam ettiğini dile getirdi.

Termal zenginliği tanıtarak ve insanlara sunarak tarihi tekerrür ettirdiklerini anlatan Zolan, şunları kaydetti:

"Termal turizm denildiğinde Denizli akla gelsin istiyoruz. Kentimiz, doğal güzelliklerinin yanı sıra şifalı suları ve tarihi dokusuyla da dikkati çekiyor. Konaklama sayısını artırmak için hizmete sunduğumuz teleferik ve kayak merkeziyle kentimizdeki turizm çeşitliliğini artırdık. İklimimiz çok güzel, her şeyimiz hazır. Kentimiz için tanıtım başta olmak üzere elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz."

Projenin yeni dönemdeki tanıtım yüzü, oyuncu Wilma Elles ise "Kentteki termal sular çok güzel. Pamukkale dünyada eşsiz bir yer." dedi.

Etkinlikte, projeye destek veren protokol üyeleri, firma ve şirket yetkililerine ödül verildi.