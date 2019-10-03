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Panasonic Türkiye Ankara’da eğitim semineri gerçekleştirdi

Elektrik anahtarı ve priz sektöründe faaliyet gösteren Panasonic Türkiye Ankara’da eğitim semineri gerçekleştirdi. 
Panasonic Türkiye Ankara’da eğitim semineri gerçekleştirdi

Elektrik anahtarı ve priz sektöründe faaliyet gösteren Panasonic Life Solutions Türkiye; anahtar – priz, şalt, sigorta kutuları ve LED aydınlatma ürünleri ile ilgili olarak, iş ortaklarını bilgilendirmek üzere Başkent’te ilgili firmalara seminer gerçekleştirdi. Ürünlere yönelik sunumların yapıldığı; avantaj, fırsat ve yeniliklerin paylaşıldığı seminere Ankaralı işletmeciler yoğun ilgi gösterdi.    

Panasonic Life Solutions Türkiye’nin semineri, Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok’un “kurumsal tanıtım sunumu” ile başladı. Sonrasında anahtar-priz, şalt ve LED aydınlatma ürünlerine dair genel bilgiler içeren ürün sunumları gerçekleşti. Seminer sonunda hediye çekilişleri yapıldı. Organizasyon, Bayi ve Projelerden Sorumlu Türkiye Satış Müdürü Ercan Kızılkaya’nın konuşması ve gala yemeğinin ardından sona erdi.  


 

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