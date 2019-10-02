Pancarlı zeytin pembe rengiyle sofraları süslüyor

Siyah ve yeşil zeytinin ardından şimdi de pembe renkli zeytin tezgâhlardaki yerini aldı. Salamura yapıldığı sırada içine atılan pancardan rengini alan pembe zeytinin fiyatı 15 ila 25 TL arasında değişiyor.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytin asırlardır sofraları süslüyor. Siyah ve yeşil renkteki zeytin çeşitlerinin ardından bugünlerde tezgâhlarda görülmeye başlanan pembe renkli zeytin tüketicilerin bir hayli dikkatini çekiyor. Salamura yapılırken içerisine konulan pancar dan dolayı pembeye dönüşen bu zeytin şimdilerde büyük ilgi görüyor, ilk görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Dünyanın zeytin çeşitliliği bakımından en zengin bölgelerinden biri olan ülkemizde siyah, yeşil, çizik, ızgara, küllü, biberli zeytinlerin ardından pembe zeytin de sofralarda yerini aldı.

RENGİNİ PANCARDAN ALIYOR

Ağaçtan toplanarak salamura yapılan zeytinlerin genellikle renk ayrımı bu aşamada oluyor. Kimi siyaha dönüştürülürken kimi de yeşil halde bırakılıyor. Satıcılar, bu zeytinin salamura yapıldığı esnada içine konulan pancardan rengini aldığını anlatıyor. Pancar, zeytininin pembeye dönüşmesini sağlıyor.

MAYHOŞ BİR TAT

Rengi ile dikkat çeken zeytini tadanlar tuzluya yakın daha önce tatmadıkları mayhoş bir tadının olduğunu söylüyor. Bu zeytinin fiyatı iriliğine 15 ila 25 TL arasında değişiyor.

Osman Akdoğan//İLKSAYFA

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