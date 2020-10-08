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Pandemi döneminde 22 yeni park yapıldı

Etimesgut Belediyesi 7 aylık süreçte toplam alanı 150 bin metre kareyi aşan 22 park ve ağaçlandırma alanı kazandırdı.
Pandemi döneminde 22 yeni park yapıldı

Bu parklar arasında yer alan Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 14 bin m²'lik parka Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Güzelkent Mahallesi'ndeki 19 bin m²'lik parka da şehit Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın adı verildi.

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 2019 yılı sonu itibariyle yeşil alan miktarının 3 milyona ulaştığını hatırlatarak, "Bu yıl bir yandan pandemi sürecinde vatandaşlarımız mağdur olmaması için önemli hizmetler gerçekleştirirken diğer yandan da park ve yeşil alan çalışmalarımıza ağırlık verdik. 7 aylık süreçte ilçemize kazandırdığımız park sayımız 22 oldu. Yeşil alan miktarımızı da 3 milyon 150 bine çıkardık. Yeni yaptığımız parklarımız, ağaçlandırma alanlarımız hayırlı olsun" dedi.

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