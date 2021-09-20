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Pandemi döneminde ortopedik problemler yüzde 70 arttı

Bağcılar Belediyesi’nce düzenlenen programa konuk olan fizyoterapist Samet Şimşek, pandemi döneminde yüzde 70 artış gösterdiğini söylediği ortopedik problemlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.
Pandemi döneminde ortopedik problemler yüzde 70 arttı

Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Çevre Kulübü tarafından “Hareketsiz yaşamın getirdiği sağlık problemleri” konulu panel düzenlendi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Programın konuşmacısı fizyoterapist Samet Şimşek, yaptığı sunumda bir buçuk yıllık pandemi sürecindeki ortopedik problemlerin sebepleri ve çözümlerine değindi.

BEL VE BOYUN FITIĞI ÖNE ÇIKTI

Pandemi dönemiyle birlikte günlük yaşamsal aktivitelerde çok kısıtlamalar olduğunu ve bunun neticesinde sıkıntıların ortaya çıktığını söyleyen Şimşek, “Klinik vaka tablosuna göre pandemi başladığından beri ortopedik şikayetler yüzde 70 oranında artış gösterdi. Çünkü hem evden çalışma hem zorunlu bir karantina sürecine geçildi. Karantinanın haricinde de vicdani bir karantina süreci de yaşadık. Bu dönemde yemeğe ağırlık verdik. Karbonhidrat oranı yüksek besinler tükettiğimiz için de obezite ve benzeri vakalarda yükselme oldu. En öne çıkan hastalıklar ise bel ve boyun fıtığı oldu. Bunun en büyük nedeni hareketsizlik. Spor yapmanın yanında asla kilo olmayacak ve stressiz bir yaşantıya sahip olmalıyız. Günümüzde ortopedik ve kas iskelet problemlerinin en büyük sebeplerinden birisi stres ve üzüntü durumlarıdır” dedi.

İnteraktif olarak gerçekleşen programda katılımcılar, kendi hastalıklarıyla ilgili sorulara da cevap aradı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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