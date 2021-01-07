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Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık arttı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, "Sürekli yeni dolandırıcılık yöntemi arayanlar, uzaktan satışlarda kendisini göstermeye başladı. Pandemi döneminde sosyal medya platformlarındaki satışlarda dolandırıcılık yarı yarıya arttı." dedi.
Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık arttı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yeni dolandırıcılık yöntemi arayanların uzaktan satışlarda kendisini göstermeye başladığını belirterek, "Pandemi döneminde sosyal medya platformlarındaki satışlarda dolandırıcılık yarı yarıya arttı." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada tüketicilerin uzaktan satışa ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Uzaktan yapılan satışlarda tüketicilerin mağduriyetler yaşadığını belirten Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte tüketicinin Türkiye'de de uzaktan satışa yöneldiğini aktardı.

Şahin, salgın döneminde dolandırıcıların iştahının kabardığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Sürekli yeni dolandırıcılık yöntemi arayanlar, uzaktan satışlarda kendisini göstermeye başladı. Pandemi döneminde sosyal medya platformlarındaki satışlarda dolandırıcılık yarı yarıya arttı. İştahları kabaran dolandırıcılar, sosyal medya platformlarından bir sayfa açıp ürün tanıtımı yapıyor ve kaliteli ürünleri cazip fiyatlara pazarlıyor görüntüsü veriyor. Her sayfa açanın güvenilir olup olmayacağı araştırmasını yapmayan tüketicilerimiz de hem ucuzluğuna hem de kapısına kadar gelecek kolaylığa kapılıp siparişini veriyor. Sipariş vermede sıkıntı yok ancak ödeme yönteminde bazı tuzaklar var. Alışverişlerde internet üzerinden ya da ATM'den havale yöntemini seçerek ödeme yapıldığında dolandırılma ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü bize söylenen hesaba parayı gönderiyoruz ama hesap kimin, firma kimin, muhatabımız kim bilmiyoruz. Devamında ürün gelmiyor ve tüketici parayı almak için uğraşıyor."

Şahin, "2020 yılında uzaktan satış şikayetleri bankacılıkla ilgili şikayetleri geçerek ilk sırayı aldı." dedi.

"Sosyal medya üzerindeki uzaktan satışlardan uzak durulmalı"
Şahin, tüketicileri mağduriyet yaşamamaları için sürekli uyardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüketiciler biz 'tamam' diyene kadar sosyal medya üzerindeki uzaktan satışlardan uzak durmalı. Eğer uzaktan satış yöntemiyle alışveriş yapılacaksa ödemeleri kesinlikle banka havalesi ya da kredi kartıyla yapılmamalı. Alıcı kapıda ödeme seçeneği ile fatura ve makbuz alıp ödemesini kargo şirketine yapmalı. Böylelikle bir sorun yaşadığımız zaman muhatabımız kargo şirketi olur ve ödediğimiz bedeli geri alabiliriz. Bunun için de ödeme belgesi ve varsa yazışmalar ile birlikte tüketici hakem heyetine başvurabiliriz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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