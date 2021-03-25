Pandemi etiketçileri de vurdu

Ostim’de çeşitli ürünlere etiket üretimi yapan Nail Çetinkaya, pandemi nedeniyle işlerinde ciddi bir düşüşün olduğunu, şu an çalışma kapasitelerinin yüzde 30’a kadar gerilediğini söyledi.

Ostim’de Anetsan Etiket işletmecisi Nail Çetinkaya, 12 yıldır içinde olduğu sektörle ilgili gazetemize önemli bilgiler verdi. Çetinkaya, farklı türdeki ürünlerin üzerinde kimlik bilgileri ve logoların yer aldığı etiketleri ürettiklerini söyledi.

GÖRSELLİK ÖNEMLİ

İşlerinin görsellikle ilgili olduğunun altını çizen Çetinkaya, “Akla gelen bütün ürünlerin üzerindeki tüm etiketlerin baskısını yapıyoruz. Firma sahibi olan müşterimiz bize logosunu getiriyor, biz onun grafik çalışmasını yapıp müşterinin istediği gibi ürünü teslim ediyoruz. İşin içinde görsellik ve markanın imajı çok önemli olduğu için etiketlerimizi pırıl pırıl çıkarmaya özen gösteriyoruz” dedi. Çetinkaya, baskısını yaptıkları etiketlerin ürünlere yapıştırılmasının oldukça kolay olduğunu da kaydetti.

PANDEMİ ETİKETÇİLERİ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ

Pandemi dönemini nasıl geçirdikleriyle ilgili bilgiler veren Çetinkaya, “Koronavirüs işlerimizi olumsuz etkiledi. Çalıştığımız firmalar üretimde azalmaya gidince bizim işlerimiz de haliyle düştü. Şu anki çalışma kapasitemiz yüzde 30. Diğer sektörlerdeki durgunluk bizim işimizi de olumsuz etkiledi. Çünkü o ürünler çıkacak ki biz onlara etiket basalım. Sektörlerin hepsi birbirlerini tetikliyor. Mesela salgın nedeniyle zorunlu olmayanlar ameliyatlar ertelenince medikalcilerden gelen siparişler bıçak gibi kesildi” ifadelerini kullandı.

“SALGINDA ELEMANLARIMI DESTEKLEDİM”

Çetinkaya, pandemi döneminde devletten destek aldıklarını belirtti. Salgın döneminde eleman çıkarmadığını ve maaş kesintisi de yapmadığını söyleyen Çetinkaya, “Salgında elemanlarımızı mağdur etmek istemedim. Gerekli izinleri kullandılar, maaşlarını aldılar. Allah onun bereketini verdi ne çekim döndü ne çok olumsuz bir şeyle karşılaştım” sözlerini aktardı.

“DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞ BİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ”

Dövizdeki yükselişin kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen Çetinkaya şöyle devam etti: “Bizim etiket için kullandığımız plastik hammadde malzemeleri yurt dışından geliyor. Yurt dışından gelirken gümrükteki vergi artışı ve pandemi nedeniyle yurt dışındaki fabrikaların da yavaşlaması fiyatların yükselmesine neden oldu. 1,55’e aldığımız OPP tarzı malzemeler 2,55 Euro Avrupa’da. Fiyatlar da sürekli yükseliyor. Döviz yükseliyor , ardından iniyor ; ancak fiyatlarda bize bir yansıma oluyor. Dövizin yükselip düşmesi çok zarar veriyor. Bundan önceki senelerde daha rahattık. Marjımız düşüktü, giderimiz azdı; ama şimdi giderler arttı, marj düştü.”

“GELECEK VAAT EDİYOR”

Çetinkaya, mesleğin geleceği hakkında konuşarak “Mesleğimiz gelecek vaat ediyor, öyle sönük bir meslek değil; ama gelecekteki endüstriyel yapılanmaya ayak uydurmak lazım yoksa zorlanırsın. Ekipmanını ona göre yenilemelisin. Ancak bizim sektörümüzde gerekli olan ekipmanların fiyatları da oldukça yüksek. 3-5 yaşındaki iyi bir makinayı birkaç milyona alabiliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA