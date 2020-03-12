  • BIST 97.888
  • Altın 328,337
  • Dolar 6,2292
  • Euro 7,0487
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Pandemi nedir? Geçmiş zamandaki pandemiler…

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isimdir.
Pandemi nedir? Geçmiş zamandaki pandemiler…

Pandemi nedir, Korona virüs pandemi olarak ilan edildi mi?  Geçmişteki pandemi hastalıklar neler, Tüm soruların cevabı haberimizde…

Pandemiler veya pandemik hastalıklar bir kıta hatta tüm dünyaya çok geniş bir alana yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen isimdir.  

Bir hastalığın pandemi hastalığı olabilmesi için neler gerekli?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tanımlamasına göre bir pandemi ancak aşağıdaki Üç koşulu sağladığında başlamış sayılır:

- Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı

- Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması

- Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması

Pandemi nedir? Korona virüs pandemi olarak ilan edildi mi?  Geçmişteki pandemi hastalıklar neler?

Geçmiş zamanlardaki pandemi hastalıklar;

- Kara veba

- Kolera

- Grip

- Tifo

- Domuz gribi

- Ve en son Korona Virüs (COVID-19) pandemi hastalık olarak ilan edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ozon ve larva tedavisiyle sağlığına kavuştu10 Mart 2020 Salı 07:31
  • ABD’de influenzadan 8 bin 200 kişi hayatını kaybetti10 Mart 2020 Salı 07:14
  • Koronavirüs 100 binden fazla kişiye bulaştı07 Mart 2020 Cumartesi 17:14
  • Bakanlıktan 'izolasyonlu sedye' uyarısı06 Mart 2020 Cuma 16:54
  • Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 97 bini aştı06 Mart 2020 Cuma 12:44
  • Çin'de son 24 saatte koronavirüse 31 kurban daha05 Mart 2020 Perşembe 08:00
  • BAE 'ye de sıçradı05 Mart 2020 Perşembe 07:40
  • Akıllı telefon ekranlarında koronavirüs tehlikesi03 Mart 2020 Salı 10:20
  • Dünya üzerinde koronavirüs bilançosu27 Şubat 2020 Perşembe 14:06
  • Bu da Afrika'nın kabusu!27 Şubat 2020 Perşembe 12:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti