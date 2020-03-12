Pandemi nedir? Geçmiş zamandaki pandemiler…

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isimdir.

Pandemi nedir, Korona virüs pandemi olarak ilan edildi mi? Geçmişteki pandemi hastalıklar neler, Tüm soruların cevabı haberimizde…

Pandemiler veya pandemik hastalıklar bir kıta hatta tüm dünyaya çok geniş bir alana yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen isimdir.

Bir hastalığın pandemi hastalığı olabilmesi için neler gerekli?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tanımlamasına göre bir pandemi ancak aşağıdaki Üç koşulu sağladığında başlamış sayılır:

- Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı

- Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması

- Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması

Pandemi nedir? Korona virüs pandemi olarak ilan edildi mi? Geçmişteki pandemi hastalıklar neler?

Geçmiş zamanlardaki pandemi hastalıklar;

- Kara veba

- Kolera

- Grip

- Tifo

- Domuz gribi

- Ve en son Korona Virüs (COVID-19) pandemi hastalık olarak ilan edildi.