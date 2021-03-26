Pandemi sürecinde gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekildi

Ankara Kent Konseyi (AKK), pandemi sürecinde gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla “Pandemi ve Gençlik” adlı bir forum düzenledi.

Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen foruma; AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK Yürütme Kurulu üyesi Hakan Tarhan, AKK Çalışma Gruplarının sözcüleri, Akademisyenler ve Gençlik Çalışma Grubu üyeleri katıldı.

GENÇLER BAŞKENT'İN KALKINMASININ LOKOMOTİF GÜCÜ

Forum öncesinde Gençlik Çalışma Grubu üyeleri katıldıkları “ISO 9001: 2015 Kalite Yönetimi Temel Eğitimi” sertifikasını alırken, açılış konuşmasını yapan AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz gençlerin Ankara’nın kalkınmasında lokomotif güç olduğuna dikkat çekerek, şu tespitlerde bulundu:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgından dolayı gençlerin özgürlükleri, eğitim ve öğretim hayatları ile psikolojileri olumsuz bir şekilde etkilendi. Gençlik Çalışma Grubu tarafından masaya yatırılacak konular, gençlerin eğitiminden istihdamına kadar pademinin neden olduğu birçok sorunun çözümüne destek olacak. Örgün öğretim gören lisede 311 bin 170, üniversitede ise yaklaşık 300 bin öğrencimiz var. Ankara’nın kalkınma hikayesinde en büyük lokomotif güç bu noktadır. İş gücünün %72’sinin hizmet sektöründe toplandığı bir kentte kalkınmanın en büyük gücü gençler olmalıdır.”

Kent konseylerinin en önemli unsurlarının başında gençlik meclislerinin geldiğini söyleyen Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ise gençlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlediklerinin altını çizerek, “Biz ilk etapta bir çalışma grubu oluşturarak gençlerin gençlik meclisi oluşumu yönündeki plan ve programlarını ortaya koymalarını sağladık. Onlar da bugün ilk defa böylesine kapsamlı bir etkinlik yaparak pandeminin gençlik üzerindeki etkilerini değerlendirerek, çok önemli fikirler ortaya koydular. Biz de Ankara Kent Konseyi olarak bu fikirleri yerel yönetimlere ve kentin kamuoyuna sunacağız” dedi.

ÇALIŞMA GRUBU GENÇLERİN SESİ OLACAK

AKK Gençlik Çalışma Grubu Sözcüsü Halil Ecer de AKK çatısı altında yeni bir oluşum olarak yola çıktıklarını ve Başkent'te gençlerin sesi olmayı amaçladıklarını belirterek, “Gençlik Çalışma Grubu olarak eğitimden sağlığa, kültürden psikolojiye kadar pandeminin biz gençler üzerindeki etkilerini konuştuk. Bu konuşmalar çerçevesinde bir eylem raporu ortaya çıkararak gençlerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi arzu ediyoruz” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Forumda pandemi sürecinde yaşadıkları sorunları anlatan Engelli Meclisi üyesi Yusuf Samed İlerisoy ise şöyle konuştu:

“Engelliler olarak daha fazla sokağa çıkmak isterken pandemi sürecinde kimse dışarı çıkamadı. Bu durum bizim görünürlüğümüzü olumsuz etkiledi. Fizyoterapi ve eğitimlerimizi de pandemiden dolayı alamadık. Bu konular çerçevesinde Gençlik Çalışma Grubuyla istişarelerde bulunduk. Çok güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.”