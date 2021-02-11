  • BIST 1.549
  • Altın 418,100
  • Dolar 7,0552
  • Euro 8,5553
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 1 °C
»

Pandemi tasarrufu arttırdı

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre, Kovid-19 ile hane halkı tasarrufları artarken, yılın ikinci çeyreğinde en üst noktaya ulaşıldı. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde düşmesine rağmen 1 yıl öncesine göre artı 4,5 puan daha yüksek olduğu kayded
Pandemi tasarrufu arttırdı

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Kovid-19’un hane halkı tüketimi ve tasarruflarına etkisi belli oldu. Böylelikle geçen yılın ikinci çeyreğinde harcamalar düşüş yaşarken, tasarrufun en üst noktaya ulaştığı görüldü.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde tasarruf düşmesine rağmen 1 yıl öncesine göre artı 4,5 puan daha yüksek olduğu kaydedildi. Rapor Avrupa Birliği ülkelerini kapsarken, 2020 yılının ikinci çeyreğinde brüt harcanabilir gelirinde sıfırın altına düştüğü gözlendi. Bireysel tüketim harcamalarına bakıldığında ise normalde 3-4 bandı seyrederken, 2020 yılının ikinci çeyreğinde eksi 15’lere düştüğü gözlendi. Üçüncü çeyrekte ise eksi 4 seviyesine geri çekildi.

55 MİLYONA YAKIN HABER ÇIKTI

Koronavirüs ile alakalı medyaya yansıyan haber adetleri incelendi. Medya araştırmasına göre, 2020 yılında koronavirüs ile ilgili geçen yıl içerisinde, yazılı basın, televizyon kanalları ve online haber sitelerinde 55 milyona yakın haber çıkışı tespit edildi. Kovid-19 ile ülkelerdeki ekonomik gidişat sarsılırken, tasarruf kelimesinin geçen yıl 35 bin 565 habere konu olduğu kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnşaat malzemeleri ihracatı 2020'de 21,16 milyar dolar oldu10 Şubat 2021 Çarşamba 15:04
  • Küresel ticaret Kovid-19'un etkisiyle 2020’de yüzde 9 azaldı10 Şubat 2021 Çarşamba 15:03
  • Mobilya ihracatçılarının hedefi dünyada ilk 510 Şubat 2021 Çarşamba 13:46
  • 'Otomotiv şehri' Sakarya 2021'e yarım milyar dolar ihracatla başladı10 Şubat 2021 Çarşamba 13:46
  • Lisanslı depoculuk sistemi gıda fiyatlarındaki istikrara katkı sağlayacak10 Şubat 2021 Çarşamba 13:45
  • Yarım çalışma ödeneği kapsamında 31 bini aşkın kişiye toplam 84,1 milyon lira ödeme yapıldı10 Şubat 2021 Çarşamba 13:00
  • Kamu taşınmazları belirli sektörlerdeki yatırımcıların hizmetine sunuluyor10 Şubat 2021 Çarşamba 11:43
  • Dünya elektrikli araç satışında gaza bastı10 Şubat 2021 Çarşamba 11:43
  • Ocak ayında otomotiv ihracatını yan sanayi sırtladı10 Şubat 2021 Çarşamba 11:42
  • İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü10 Şubat 2021 Çarşamba 11:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti