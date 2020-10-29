  • BIST 1.127
  • Altın 502,687
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 17 °C
»

Pandemi tesislerin dezenfeksiyon hizmeti kullanımını yüzde 385 artırdı

Tesis Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çelebioğlu, "Pandemi döneminde AVM'lerin açılışıyla birlikte tesislerdeki dezenfeksiyon hizmeti kullanımında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 385 oranında artış yaşandı." dedi.
Pandemi tesislerin dezenfeksiyon hizmeti kullanımını yüzde 385 artırdı

Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu, pandemi sürecinde tesis yöneticisi firmalardan dezenfeksiyon hizmeti kullanımının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 385, dezenfeksiyon kimyasalı sarfiyatının da 5 kat arttığını söyledi.

Çin'den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tesislerde yarattığı iş yüküyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Çelebioğlu, pandeminin etkisiyle farklı sektörlerde farklı etkilerle karşılaştıklarını anlattı.

Perakende satış yapılan yerler ve alışveriş merkezleri kapatılırken, şehir hastanelerinde artan taleplerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Çelebioğlu, bu süreçte hem tesis çalışanlarının hem de hizmet verdikleri insanların sağlıklarını korumaya çalıştıklarının altını çizdi.

Pandeminin etkisiyle sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde konutlara hizmet veren üyelerin iş yükünün çok arttığına işaret eden Gökçenur Çelebioğlu, "Eskiden günde bir öğün yemek pişen evlerde üç öğün yemek pişti. Ona bağlı üç kat kap çıktı, daha çok su tüketildi, daha çok elektrik tüketildi. Hijyen ihtiyaçları arttı." dedi.

Ofis binalarının da kalabalık insan gruplarının bir arada çalıştıkları yerler olduğuna değinen Çelebioğlu, çalışanların ve ziyaretçilerin ateşinin ölçüldüğü, HES kodlarının kontrol edilerek erişime izin verildiği bir sisteme geçmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Dezenfeksiyon ve hijyen ihtiyaçlarının arttığını, temizlik sıklıklarının yükseldiğini anlatan Çelebioğlu, şöyle konuştu:

"Dezenfeksiyon malzemeleri pandemi öncesinde düzenli tüketimi olan, tüketimin içinde önemli yer tutan malzemeler değildi ama pandemi sonrasında diğer tüm malzemelere oranla çok daha fazla kullanılır hale geldi. Benzer şekilde kişisel koruyucu malzemelerden eldiven, maske gibi, tesis yönetimi firmaları hemen hemen her tesislerinde çalışan görevlilerine belirli oranda maske, eldiven temin ederler özel işlerde kullanmak için. Ama pandemi döneminde çoğu zaman bazen günde 8 maske, 8 çift eldiven gibi daha önceden hesap edilen sayıların belki 10-20 katından fazla kişisel koruyucu malzeme temin etmek durumunda kaldık. Bunların içinde tek kullanımlık tulumlar, eldivenler, maskeler, siperlikler de var. Her türlü koruma önlemini personele temin etmeye çalıştık."

Ekstra hijyen maliyeti artırdı
Temizlik alanındaki yoğunluğun maliyet artışları da getirdiğini vurgulayan Çelebioğlu, hizmet verdikleri tesislerin birçoğunun maliyetleri artarken gelirlerini kaybetme ile karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Bu yüzden tesis yönetim firmalarının yüksek bütçeler talep edemediğinin altını çizen Çelebioğlu, şunları söyledi:

"Aynı bütçelerin içinde ağırlıklarımızı pandemiden kaynaklı önceliklere vermek zorunda kaldık. Bunu iyi uygulayan tesis yönetimi firmaları hizmet verdikleri tesislere önemli katkılar sağladılar. Yapılan araştırmalar, pandemi döneminde AVM'lerin açılışıyla birlikte dezenfeksiyon hizmeti kullanımında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 385 oranında artış yaşandığını gösteriyor. Yine aynı şekilde bu süreçte kullanılan dezenfeksiyon kimyasalları sarfiyatı da yaklaşık 5 kat arttı. Hastane ve poliklinik gibi salgınla birebir mücadele edilen tesislerde bu rakamların daha da yüksek olduğunu söyleyebilirim."

Gökçenur Çelebioğlu, tesis çalışanları arasında da Kovid-19'a yakalananlar olduğunu, bu nedenle var olan personel sayısını korumakta güçlük çektiklerini sözlerine ekledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cezaevi arkadaşıyla, kayınvalidesinin evini soydu29 Ekim 2020 Perşembe 13:05
  • Koronavirüs nedeniyle karantinada kalan Vali Güner: Ne olursunuz bunun şakası yok 29 Ekim 2020 Perşembe 13:04
  • Çanakkale’de Cumhuriyet Bayramı kutlandı29 Ekim 2020 Perşembe 13:04
  • Soluk borusuna mama kaçan Fatma bebek öldü29 Ekim 2020 Perşembe 13:03
  • Kimliklerde yeni düzenleme! Rekor başvuru geldi29 Ekim 2020 Perşembe 13:02
  • Pandemi tesislerin dezenfeksiyon hizmeti kullanımını yüzde 385 artırdı29 Ekim 2020 Perşembe 12:59
  • İstanbul Havalimanı 2. yaşını ve Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutluyor29 Ekim 2020 Perşembe 12:58
  • 'Cezeri'nin uçuş denemesi' İslam alimi El Cezeri'nin doğduğu Cizre'de yapılsın' talebi29 Ekim 2020 Perşembe 12:57
  • Osmanlı-Alman ittifakının anısına yaptırılan asırlık köprü turizme kazandırılacak29 Ekim 2020 Perşembe 12:56
  • Erdoğan: Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik beraberlik ve kardeşlik içinde yürümeye devam edeceğiz29 Ekim 2020 Perşembe 12:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti