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"Pandemi yapabilir!"

Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin’de son olarak yeni bir domuz gribi türü tespit edildi.
"Pandemi yapabilir!"

Uzmanlar, yeni türün salgına dönüşme riski olduğunu belirtirken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, konuyla ilgili NTV’de değerlendirmelerde bulundu.

“Bu virüs; pandemiler ve virüs salgınları devam edebilir, bu gezegendeki yaşam şeklinizi değiştirin diyor” diyen Özlü, şunları söyledi:

"Bu bir sinyal aslında. İnfluenza dediğimiz grip virüsleri çok sık mutasyon geçirebilen virüslerden. En son olarak H1N1 pandemisi yaşamıştık 2009 yılında. Bu virüslerin her yıl mutasyon geçirdiğini biliyoruz. Ama özellikle 10 yılda bir, 40 yılda bir daha büyük çaplı mutasyon geçirerek pandemiye yol açıyorlar. Aşağı yukarı 2009’dan bu yana 10 yıl geçti ve tekrar bir pandemi olasılığı zaten mevcut. Bu virüsün özelliği aslında şu andaki H1N1 virüsünden genetik olarak önemli ölçüde ayrışması. Genotip tayini yapılmış ve bu virüs üzerinde çalışılmış.

Aslında domuz çiftliklerinde, domuz mezbahalarında çalışan kişilerden izole edilmiş bir virüs. Orada çalışan kişileri önemli ölçüde enfekte ettiği görülmüş. İzole edilen virüs üzerinde genetik çalışmalar yapılmış ve farklı bir gen dizilimi olduğu ortaya çıkmış. Bu gen dizilimi özellikle insana bulaşma açısından risk teşkil ediyor. Bulaşmayı kolaylaştıran, insana daha çok enfekte edebilecek bazı özellikler kazandırıyor virüse.

Bundan dolayı araştırmacılar bunu önemsemişler ve diyorlar ki, bu yeni bir virüs, yeni bir İnfluenza ve muhtemelen pandemi yapabilir. Zaten bizim yaptığımız gözlemlerde de domuz sektöründe çalışan kişilerde ciddi oranda bir bulaşma olduğunu tespit ettik diyorlar.

Bu potansiyel bir tehdit. Bununla ilgili daha çok bilgiye ihtiyacımız var ama dikkate alınması gereken, önemsenmesi gereken bir bulgu. Zaten biz bunun benzerini daha önce yaşamıştık 2009’da bir pandemi. Bu da farklı bir pandemi potansiyeli gösteriyor."

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