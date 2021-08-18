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Pandemide erken ergenlik ve obezite arttı

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz, pandemi döneminde çocuklarda obezite ve erken ergenliğin arttığını, takip ettikleri hastaların yüzde 80'inin geçen yıla göre kilo aldığını söyledi.
Pandemide erken ergenlik ve obezite arttı

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz, takip ettikleri hastaların yüzde 80'inin geçen yıla göre kilo aldığını söyledi. Boyraz, "Pandemiyle beraber çocuklarımızda obezite ve erken ergenliği sık görmekteyiz. Okullar kapanınca evde daha çok vakit geçirdiler. Sağlıksız beslendiler. Eve tıkanan çocuk sürekli yedi içti. Fast food tüketimi ve dışarıdan yemek yeme alışkanlığı arttı. Tablet, televizyon, bilgisayar kullanımı hareketsiz kalmalarına neden oldu. Bununla beraber obezite arttı. Gelen hastalarımız kilo almış vaziyette geliyor. Çocukların eve kapanması, hareketsiz kalması, fast food tüketmeleri, gereksiz karbonhidrat ve basit şeker alımı obeziteyi ve erken ergenliği tetikledi" diye konuştu.

'ÇOCUKLARI PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLİYOR'

Kızlarda 8, erkeklerde 9 yaşından önce ergenlik bulgularının başlamasına 'erken ergenlik' denildiğini ifade eden Boyraz, "Geçen yıllara nazaran kızlarda meme büyümesi, genital ve koltuk altı kıllanma, erkeklerde kıllanma ve testislerde büyüme bulgularını sık görmekteyiz. Kız çocuklarında 8 yaşından önce erken ergenlik başlarsa ve 12 yaşından önce adet görürse boyu kısa kalabiliyor. Çünkü kemikleri hızlı ilerleyip hızlı kapanıp östrojen hormonunun etkisiyle boyu kısa kalabiliyor. 8 yaşından önce meme gelişimi varsa ergenliğini aylık iğne tedavileriyle durduruyoruz, öteliyoruz. Özellikle 8 yaşından önce bu bulgular başladıysa ve 12 yaşından önce adet gördüyse veya zamanında ergenlik başlayıp, 9 yaşından sonra hızlı ilerleyip birden 6 ay 1 yıl içinde adet görme durumu olduysa bunlara müdahale etmemiz gerekiyor. Boyunun kısa kalmaması için müdahale gerekiyor. Çünkü bu durup çocukların psikolojik dengesini bozabiliyor. Çocukluğunu yaşayamadan adet görmeye başlıyorlar. Bu da çocukları psikolojik olarak çok etkiliyor" diye konuştu.

'OJE VE RUJ KULLANIMI ERGENLİĞİ TETİKLİYOR'

Boyraz, kızlarda kilo alımıyla östrojen hormonunun arttığını ve ergenlik yaşının öne kaydığını belirterek, "Erkeklerde daha nadir olmakla beraber bu süreçte erken ergenliği görebiliyoruz. Okula gidemeyen çocuğun evde gece yarılarına kadar bilgisayar ve tablet başında olması erken ergenliği tetikleyen bir durum. Bazen aileler çocuklarına vücut direnci artsın diye gereksiz arı poleni verebiliyorlar. İçinde bitkisel östrojenler olduğu için de ergenliği tetikleyebiliyor. Oje ve ruj kullanımı kız çocuklarında ergenliği tetikliyor" dedi.

'FAST FOODDAN UZAK DURULMALI'

Çocukların sağlıklı beslenmeleri ve hareketsiz kalmamaları konusunda ailelere önerilerde bulunan Boyraz, "Obezite çocuklarda 13-14 ayrı hastalığa neden oluyor. Şeker hastalığından tutun da eklem rahatsızlığına, tiroid hastalığından metabolik sendroma kadar birçok rahatsızlığa neden oluyor. Diyet ve egzersiz vererek çocuklarda obeziteyi düzeltmeye çalışıyoruz. Kısacası sağlıklı beslenilmeli, erken yatıp erken kalkılmalı ve spor yapılmalı. İp atlama, voleybol, basketbol, yüzme daha çok zıplamalı, çocuğun boyunun büyümesine katkıda bulunan sporları öneriyorum. Çocuklarımızı dışarı çıkartalım. Akşamları tempolu yürüyüşler yapılabilir. Gerekiyorsa aileler çocuklarını bir spor aktivitelerine vermeli, fast fooddan uzak tutmalarını tavsiye ediyorum. Bunları yaparlarsa çocuklarımızın sağlığı yüzde 50 daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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