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Pandemide işçi sayısını 20'den 60'a çıkardı

BİNGÖL'de tekstil sektöründe uzun yıllar çalıştıktan sonra 6 ay önce KOSGEB ve İŞKUR'dan aldığı destekle tekstil atölyesi kuran Hatice Anşin (52), pandemi sürecinde koruyucu tulum üretimine başladı.
Pandemide işçi sayısını 20'den 60'a çıkardı

Bingöl'de uzun yıllar tekstil sektöründe çalışan 4 çocuk annesi Hatice Anşin, kendi işini kurmaya karar verdi. Anşin, KOSGEB ve İŞKUR'dan aldığı destekle 6 ay önce bir tekstil atölyesi kurdu. 20 işçiyle sektöre giren Anşin, koronavirüs salgınıyla beraber, koruyucu tulum üretimine de başladı. Yurt dışından talebin gelmesiyle ihracata da başlayan Anşin, siparişleri yetiştirmekte zorlanınca işçi sayısını 60'a çıkardı. 

'TULUM TALEPLERİNE YETİŞEMİYORUZ'

Ürettiği koruyucu özellikli tek kullanımlık tulum taleplerine yetişemediklerini ifade eden Anşin, "İş yerini açtıktan sonra salgın arttığı için, cerrahi tulum üretimi üzerine yoğunlaştık. Şu anda personellerimizle beraber durmaksızın çalışıyoruz. Bu süreç sağlık personelleri için daha zor bir süreç olduğundan tulum üretimi yapıyoruz ve kısıtlamaların olmasına rağmen hafta sonları dahi üretime devam ediyoruz. Üretimlerimiz gece mesaileri ile devam ediyor. Aynı zamanda ürünlerimiz yurt dışına gideceği için sürekli yükleme yapıyoruz. Bu süreçte personel sayımızı da yükselttik. Bu şekilde devam ediyoruz. Sağlık konusu ile ilgili bütün insanlar çaba gösteriyor. Şu anda küçük esnaf da zor zamanlar geçiriyor. Bizim bu süreçte bu üretimi yapmamız büyük başarı. Covid- 19 salgınının da bir an önce bitmesini istiyoruz" dedi.

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