Pandemide kadınların iş yeri sahipliği arttı

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, son 6 ayda yüzde 17 olan kadın esnaf oranının yüzde 19'a yükseldiğini belirtti.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul’da esnaf sayısı içinde yüzde 17 olan kadın esnaf oranı, son 6 ayda yüzde 19’a yükseldi. İstanbul'da kadın iş yeri sahibi sayısı 5 bin 418 artarak 42 bin 538'e yükseldi." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'nin ilk yarısında İstanbul'da açılan ve kapanan iş yerleri hakkında bilgi verdi.

Bu yılın ilk 6 ayında İstanbul’da açılan iş yeri sayısının, 2019 yılında açılan iş yeri sayısını şimdiden geçtiğini aktaran Yılmaz, "1 Ocak – 30 Haziran arasında İstanbul’da 24 bin 883 iş yeri açılırken, 3 bin 921 iş yeri kapandı. 2019 yılında toplam 23 bin 552 yeni iş yeri açılmıştı. Salgının bütün yıkıcı etkilerine rağmen, iş yeri açılışında rekor kırıldı. Bu durum, ülke ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun gösterir." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle ciro kaybına uğrayan esnafın da bu sürede Esnaf Destek Kredisi ile dükkanını ayakta tuttuğunu anlatan Yılmaz, "Geçtiğimiz yıla oranla iş yeri açan esnaf sayısı yüzde 50 arttı. Devletimizin verdiği kredi desteği esnafa can suyu oldu." dedi.

"Kredi desteği, yeni iş yeri açmak isteyenler için de fırsat oldu"

Yılmaz, en çok Kovid-19 vakasının tespit edildiği İstanbul’da ticaret hayatının yeniden canlandığını dile getirerek, sokağa çıkma kısıtlamalarının, bazı iş yerlerinin salgın tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılması nedeniyle esnaf ve sanatkarın 3 ay süreyle zor bir süreç geçirdiğini hatırlattı.

Yılmaz şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Esnaf Destek Paketi sayesinde esnaf ve sanatkarımız kepenk indirmedi. Düşük faizli kredi desteği ise bu sürede esnafın borcunu ödemesine imkan sağladı. Kredi desteği, yeni iş yeri açmak isteyenler için de fırsat oldu.

Bazı sektörler için KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ayı ödemeleri 6 ay süreyle, son olarak 30 Haziran 2020 ve öncesi Halkbank ve Esnaf Kefalet Kooperatiflerinden kullanılmış olan kredi borcu ödemeleri ertelendi. Bu kararlar esnafa nefes aldırdı. Esnafa düşük faizli kredi desteğinin devam etmesini istiyoruz."

Yılmaz, tarifeleri meslek kuruluşlarınca belirlenen ekmek ve su gibi temel gıda maddelerine salgın sürecinde zam yapılmadığını sözlerine ekledi.

"Esnafımız bu sürede işçi çıkarmadı"

Yılmaz, işletme sahiplerinin kredi desteğinden yararlanmak için esnaf ve sanatkar olduklarını belgelemeleri gerektiğini anımsatarak, "Düşük faizli kredi desteğinden yararlanmak isteyen kayıt dışı faaliyet gösteren işletmeler de Esnaf Sanatkar Sicil Müdürlüğü’ne gelerek tescil işlemlerini yaptılar." bilgisini verdi.

233 bin 606 esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiği İstanbul’da salgın tedbirleri kapsamında 67 bin 843 esnaf ve sanatkarın iş yerinin tamamen veya kısmen 3 ay süreyle kapandığını kaydeden Yılmaz, "Yeni normalleşme dönemiyle İstanbul’da esnaf ve sanatkar salgın öncesi günlere dönmeye başladı. Esnafımız bu sürede işçi çıkarmadı. Düşük faizli kredi desteği, Kısa Çalışma Ödeneği ve bazı vergi borçlarının ertelenmesi, esnafımızın bu dönemi az hasarla atlatmasına yardımcı oldu." değerlendirmesini yaptı.

Salgında esnafa ilgi arttı

Yılmaz, salgın sürecinde her 100 vatandaştan 59’unun alışverişlerinde esnafı tercih ettiğini dile getirdi.

Bakkal, fırın, manav ve kasapların vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen esnaflar olduğunu belirten Yılmaz, "Esnafımız, yine zor günlerde halkımız için güvenli alışverişin adresi oldu. Bu ilginin salgın sonrasında da devam etmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yılmaz, "Temastan kaçınma, sokağa çıkma kısıtlamaları gibi nedenlerle fiziksel ticaret durma noktasına gelirken e-ticarete olan ilgi arttı. Bu durum büyük oranda dükkandan satış yapan esnaf ve sanatkarı olumsuz etkiledi ama esnafımız bu duruma adapte olmaya başladı. Esnaf da artık e-ticaret üzerinden ürünlerini pazarlamaya başladı." bilgilerini verdi.

Esnaf yerli üretime yöneldi

Yılmaz, Türkiye’nin her alanda başlattığı yerli üretim hamlesine İstanbullu esnafın da katıldığını belirterek, salgın döneminde yerli üretimin yüzde 35 arttığını hatırlattı.

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta giyim atölyeleri, tekstil, tuhafiye, mobilya, ayakkabı üreticileri, sayaçlar, gıda sektörü olmak üzere esnaf sanatkar yerli ürünlere yöneldi. KOSGEB’in ve kooperatiflerin yerli ve milli üretime verdiği destek sayesinde imalat atölyelerinin sayısı artıyor. Kur farkı nedeniyle esnaf daha fazla ihracat yapmaya başladı. Ev hanımları üretime katıldı. İstanbul’da esnaf sayısı içinde yüzde 17 olan kadın esnaf oranı, son 6 ayda yüzde 19’a yükseldi. İstanbul'da kadın iş yeri sahibi sayısı 5 bin 418 artarak 42 bin 538'e yükseldi.

Esnafımız ülke ekonomisine ve Türk lirasına güveniyor. Hükümetimizin istihdamı teşvik eden, üreticiyi destekleyen politikaları sayesinde esnaf ve sanatkar geleceğini daha iyi görebiliyor. Dış müdahalelere ve önyargılara rağmen ülkemiz, her alanda kendi kendine yetebilen bir ülke olduğunu bu zor günlerde gösterdi.

Tüm dünya Türkiye’nin salgın sürecini nasıl başarıyla yönettiğine şahit oldu. Ülkemizin sağlık sisteminin başarısı ortada. Aynı şekilde koruyucu ekipmanların üretilmesi ve vatandaşa ulaştırılması konusunda hiçbir sorun yaşanmadı. Bu da üretim sektörünün güçlü yapısını ve yeni şartlara ne kadar hızlı adapte olabildiğini bir kez daha ispatladı. Salgın sonrası yeni dönemin parlayan yıldızı Türk ekonomisi olacaktır."