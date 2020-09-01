Pandeminin gölgesinde aşure kazanları kaynadı

Yenimahalle Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı bu yıl pandemi sebebiyle porsiyonlar halinde paketlenerek bin 500 vatandaşa ikram edildi.

Muharrem ayı dolayısıyla her yıl Yenimahalle’nin merkezi noktalarında 15 bine yakın vatandaşa aşure ikram eden Yenimahalle Belediyesi, bu yıl pandemi engeline takıldı. Ankara’da artan vaka sayılarını da göz önünde bulunduran belediye ekipleri, Yenimahalle Belediyesi Aşevi aracılığıyla her gün sıcak yemek desteği sağladığı 350 aileye aşure de ikram etti.

Evlere aşure servisi

Zübeyde Hanım Onkoloji Konukevi bünyesinde hizmet veren aşevinde Muharrem Ayı dolayısıyla aşure kazanları kaynadı. Belediye personelleri pandemi kurallarına uygun şekilde pişirdikleri sağlıklı ve leziz aşureleri yine hijyen şartlarda porsiyonlar halinde paketleyerek evlere servis etti.

“Farklılıklarımızla birlikte güzeliz”

Bu yıl dini bayramların da milli bayramların da olması gerektiği gibi yaşanamadığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Aşure farklı kuruyemişlerin, baharatların, meyvelerin ve hububatın bir araya getirilerek yapılan bir tatlı. Biz de farklılıklarımızla, birlikte güzeliz. Beraber farklılıklarımızla yaşamalıyız. Aşure ister Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturması, Hz. İbrahim’in ateşten kurtulması için yapılsın isterse peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anmak için yapılsın. Birlikte, kardeşçe yaşamak, paylaşmak için yapılıyor. Yenimahalle’nin birliği ve huzuru için katkıda bulunmayı kendine görev addeden Yenimahalle Belediyesi de bu yüzden her yıl düzenli olarak aşure kazanlarımızı kaynatıyor, binlerce kişiye aşure ikram ediyor” dedi.