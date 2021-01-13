Pandemiye rağmen 386 yeni işletmeye ruhsat 

Kahramankazan Belediyesi, pandemi sürecine karşın 2020 yılında 340 yeni işletmeye ruhsat verdi.

Kahramankazan, 2020 yılında da iş yeri açmak isteyen girişimcilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldı.

Pandemide ekonomiye canlılık getirdi

Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda 2020'de başvuruda bulunan 386 yeni işletmeye ruhsat verdi. Yaklaşık 56 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'da, pandemi sürecine rağmen 386 işletmeye yeni ruhsat verilmesi yeni istihdam alanları yaratırken, ekonomiye de canlılık getirdi. İlçede ticari faaliyette bulunmak isteyen yeni işletmeler arasında hizmet sektöründe faaliyet gösterenlerin yanı sıra, imalathane, atölye ve fabrika gibi yoğun istihdam alanı barındıran iş yerleri bulunuyor.

Elimizden gelen desteği veriyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak her zaman girişimci ve yatırımcılara ellerinden gelen kolaylığı sağladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımız, tüm girişimcilerimiz başımızın tacıdır. Yatırımcı ve girişimcileri ilçemize çekmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyor, onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz” dedi.