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Pandemiye rağmen çalışmalar tam gaz sürüyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pandemi sürecine rağmen çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, “Hizmetlerimizi gelişigüzel değil belirli bir koordinasyon ve plan dahilinde hayata geçiriyoruz” dedi.
Pandemiye rağmen çalışmalar tam gaz sürüyor

Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde sıcak asfalt serim, kilit parke ve beton yol çalışmalarına hız verdi.
Aralıksız bir şekilde, şehrin yıpranmış olan yollarını iyileştirme çalışmalarına devam eden Pursaklar Belediyesi, vatandaşların konforlu seyahat etmesi ve onların taleplerini karşılamak üzere, ilçe sokaklarını asfalt, beton yol ve kilitli parke taşı ile süslüyor.

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18 SOKAKTA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Koronavirüs salgınından dolayı hiçbir aksaklık göstermeden asfalt, kilitli parke taşı ve beton yol çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürerek Mimar Sinan, Fatih, Tevfik İleri, Ayyıldız ve Merkez Mahallelerinde 18 sokakta daha sıcak asfalt serim, kilit parke ve beton yol çalışmasını tamamladı. Başkan Ertuğrul Çetin, gece gündüz demeden fedakarca emek sarf eden çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerini ziyaret ederek, 18 sokakta tamamlanan asfalt serim çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

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PANDEMİYE RAĞMEN ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Çalışmaların koordineli bir şekilde devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pandemiye rağmen seferberlik ilan ederek, hemşehrilerimizin ihtiyacını giderme, ilçe sakinlerimizin yanında olmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi gelişi güzel değil belli bir koordinasyon ve planlama dahilinde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz.”

ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ
 “Asfalt serim çalışmaları, beton yol ve kilitli parke taşlarını mahallelerimizde ihtiyaç duyulan noktalara döşeyerek ilçemizin çehresini değiştiriyoruz. Yollarımızın kalitesini yükseltiyor, sokaklarımızı modern bir görüntüye kavuşturuyoruz. 18 sokağımızın daha ulaşım kalitesini yükselterek, modern  ve konforlu bir hale kavuşturduk. İlçe sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bütün mahallelerimizi güzelleştirme ve değiştirme çalışmalarımız aratarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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