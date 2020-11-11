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Panelsiz toplu taşıma aracı kalmayacak

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının başladığı ilk günden beri halk sağlığını korumaya yönelik önlemler almaya devam ediyor. EGO, son olarak 125 özel toplu taşıma aracına daha şeffaf kabin montajı gerçekleştirdi.
Panelsiz toplu taşıma aracı kalmayacak

Şeffaf kabin montaj işlemleri kapsamında bugüne kadar toplam bin 450 EGO otobüsünden bin 250 EGO otobüsüne şeffaf kabin uygulaması yapıldı.

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Toplu ulaşımda koruyucu önlemler almaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bir yandan EGO otobüsleri ile Raylı Sistemlerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına öncelik verirken bir yandan da özel toplu taşıma araçlarında şeffaf kabin uygulamasını hayata geçirmeyi sürdürüyor. EGO otobüslerinde sürücü bölümüne yerleştirilen şeffaf panel ile yolcu ve şoför arasındaki temasın mümkün olabildiğince en aza indirilmesi hedefleniyor.

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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI UYGULANIYOR
Günde ortalama 50 otobüse uygulanacak olan şeffaf kabin uygulaması sayesinde hem vatandaşların hem de sürücülerin güvenli ulaşım sağlamalarını amaçladıklarını belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, şu bilgileri verdi:
“EGO Genel Müdürlüğü olarak bugüne kadar birçok uygulamamız oldu. İlk önce dezenfektan ve maske dağıtımı ile başladık. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda sosyal mesafeyi anlatan çıkartmaları otobüslere yapıştırdık ve şeffaf kabin uygulamasına da devam ediyoruz. Ağustos ayında çıkan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına istinaden özel toplu taşıma araçlarından da talepte bulunan 125 araca şeffaf kabin yapımına başlandı, en kısa sürede tamamlanacak.”    

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