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Panelvan dereye düştü: 1 yaralı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde park etmek istediği panelvan ile birlikte 3 metre yükseklikten dereye düşen Abdullah Çukadar, yaralandı.
Panelvan dereye düştü: 1 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Dervişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Çukadar, 80 ABB 702 plakalı içi sandalye yüklü panelvanı Bülbül Deresi kenarına park etti. Sandalyeleri indirmek isteyen Çukadar, araçtan inemeden panelvanın birden hareket etmesiyle araçla birlikte 3 metre yüksekten dereye düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Düştüğü dereden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan Çukadar, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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