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Pankreoflat nedir? Domuz pankreası enzimi içeren ilaçlar hangileri?

İslam'a göre haram olan domuz ve domuz ürünleri ilaçlarda da kullanılmaya devam ederken, pekçok vatandaş bilinçsizce bu ilaçlardan kullanabiliyor. Örneğin pankreoflat nedir? Domuz pankreası enzimi içeren ilaçlar hangileri?
Pankreoflat nedir? Domuz pankreası enzimi içeren ilaçlar hangileri?

İslam'a göre haram olan domuz ve domuz ürünleri ilaçlarda da kullanılmaya devam ederken, pekçok vatandaş bilinçsizce bu ilaçlardan kullanabiliyor. Örneğin pankreoflat nedir? Domuz pankreası enzimi içeren ilaçlar hangileri?

Ülkemizde gerçekleştirilen sağlık uygulamalarında helal ve harama ne kadar dikkat edilebiliyor? 

İlaçların içeriği, neden elde edildiği ne kadar açık seçik yazılıyor; bunlara ne kadar dikkat ediyoruz?

Maalesef bugün sektörü elinde bulunduran birçok firma İslami hassasiyetleri dikkate almadan ilaç üretimi yapıyor.

Birçok ilaç ve tıbbi malzemede domuzdan üretilen malzeme kullanılıyor. Prospektüse dikkat etmeden bilinçsizce ilaç tüketimi yapan birçok vatandaş şifa bulamadığı gibi harama bulaşıyor. 

PROSPEKTÜSTE APAÇIK YAZIYOR 

Özellikle sindirim bozuklukları, hazımsızlık gibi şikayetler için kullanılan pankreoflat adlı ilaç birçok eczanenin rafında yer alırken, içeriğinde domuz enzimi olduğu biliniyor. 

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Her ne kadar vatandaşlar mide rahatsızlığını gidermek için alsa da bilinçsizce kullanılan ilaç şifaya değil harama bulaştırıyor. Pankreoflat adlı ilacın prospektüsünde ilacın üretiminde kullanılan maddeler tek tek belirtiliyor. Prospektüste ‘Pankreoflat,, mide ve bağırsak gazlarına karşı kullanılan, pankreas enzimlerini içeren bir ilaçtır. Enzimler domuz pankreasından elde edilmiştir’ ibaresi ile ilacın dinimizce apaçık haram olan domuzdan üretildiği belirtiliyor. 

İLAÇ KUTULARINDA HELAL İBARESİ EKLENMELİ

Ülkemizde üretimi yapılan birçok gıda için helal gıda logosu uygulaması yapılsa da ilaç sektörü için bu uygulama yapılmıyor. Birçok vatandaş domuz katkılı ilaçların kullanılmaması için daha kolay anlaşılır bir uygulama başlatılmasını istiyor.  

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