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'Pansumandan geliyorum' dedi: 4 bin 376 lira ceza kesilmesine engel olamadı

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan sürücü 1.30 alkollü çıktı. Sürücünün 'Pansumandan geliyorum' bahanesi, 4 bin 376 lira ceza kesilmesine engel olamadı.
'Pansumandan geliyorum' dedi: 4 bin 376 lira ceza kesilmesine engel olamadı

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde trafik denetim yaptı. Yapılan uygulamada ekipler, 16 FL 787 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Ferhat B.'nin (63) hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaptıkları alkol testinde sürücünün 1.30 promil alkollü olduğunu belirledi.

Ekiplerin ehliyetini sorması üzerine Ferhat B., 'Sizde kaldı ehliyetim, Pansumandan geliyorum, O zaman ben sizin komiserinizi arayayım' şeklinde konuşması dikkat çekti.

Gözaltına alınan Ferhat B.'nin 6 ay öncede alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay el konulduğu öğrenildi. Ehliyeti, geri alamadan tekrar yakalandığı için 2. kez el konulan Ferhat B.'ye alkollü araç kullanmaktan bin 679 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 lira cezai işlem uygulandı.

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