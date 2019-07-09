  • BIST 98.695
  • Altın 257,186
  • Dolar 5,7235
  • Euro 6,4202
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

'Pantolon hırsızı' yakalandı

34 evden pantolon ve kıyafet çalan Turcan E. (59), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'Pantolon hırsızı' yakalandı

Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte son dönemde evlerden pantolon ve kıyafet çalınması ile ilgili çalışma başlattı.

Hepsi de 1'nci katta olan 34 eve balkon kapısı veya pencerelerden girerek, hırsızlık yaptığı belirlenen Turcan E., yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından yakalandı.

8 AY ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞ

Gözaltına alınan şüphelinin, aynı suçtan cezaevinde bir süre yattığı ve 8 ay önce tahliye olduğu öğrenildi. Evlerden değerli eşya yerine pantolon, elbise türü kıyafetler çaldığı belirlenen şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapımcı açıkladı: Diriliş Osman dizisinin kanalı değişti08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:04
  • Ağaç oyarak yaptığı dekoratif ürünleri dünyaya satıyor08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:02
  • Ege'de leylekler için bin 390 yuva yapıldı08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:46
  • Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:42
  • Kedisi için doğum günü partisi yaptı08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:31
  • Bisikletiyle dünya turuna çıkan Alman Türklere hayran kaldı08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:27
  • İnci kefali dönüş yolculuğunda08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:25
  • Siyah-beyaz fotoğraf tutkusuna 500 bin lira harcadı08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
  • Kaplumbağaları karpuzla besliyor08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:04
  • Kayseri'de alaca sansar ailesi görüntülendi08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti