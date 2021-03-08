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Papa, Erbil'de Aylan bebeğin babasıyla görüştü

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak'ın Erbil kentindeki temasları sırasında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin babasıyla bir araya geldi.
Papa, Erbil'de Aylan bebeğin babasıyla görüştü

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa'nın, Erbil'deki Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayinin ardından Aylan bebeğin babası Abdullah Kurdi ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Papa'nın, ailesini kaybeden Abdullah Kurdi'nin acısını dinlediği ifade edildi. Kurdi'nin ise ilgisinden dolayı Papa'ya teşekkür ederek, Aylan bebeğin bir fotoğrafını verdiği belirtildi.

Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti. Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri, Suriye'deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuş, uluslararası toplumun mülteci sorununa dikkatini çekmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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