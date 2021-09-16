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Papa Franciscus: Kürtaj cinayettir

Kürtajın cinayet olduğunu söyleyen Papa Franciscus, "Bir insanı öldürmek için kiralık katil tutmak doğru mudur?" ifadelerini kullandı.
Papa Franciscus: Kürtaj cinayettir

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, kürtajın cinayet olduğunu söyledi.

Papa, Macaristan'ın başkenti Budapeşte ile Slovakya'yı kapsayan dış gezisinden dönüşünde uçakta seyahatini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ruhani lider, kürtajın sorundan daha fazlası olduğunu ve burada konunun insan hayatını ilgilendirdiğini belirterek, "Kürtaj bir cinayettir. Kürtaj yapan öldürür. İnsan hayatına saygı duyulmalı, bu çok açık. Bir sorunu çözmek için insan öldürmek doğru mudur? Bir insanı öldürmek için kiralık katil tutmak doğru mudur?" dedi.

Eşcinsel evliliklerle de ilgili konuşan Papa, bir erkek ve bir kadın arasındaki evliliğin kutsal olduğunu ve kilisenin bu kutsallığı değiştirme yetkisi bulunmadığını söyledi.

AŞI KARŞITLARI

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yönelik karşıtlığa değinerek, "Kardinaller arasında da aşı karşıtı olanlar var. Bunlardan bir tanesi zavallı, Kovid-19'dan hastaneye kaldırıldı." dedi.

Vatikan içinde hemen hemen herkesin aşılandığını ve aşı yaptırmayan küçük bir grup kaldığını, onlara da nasıl yardım edilebileceği üstünde çalışıldığını söyledi.

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