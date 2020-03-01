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Papa Francis'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis'in, şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüse yakalandığı öne sürüldü.
Papa Francis'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi

Uluslararası haber yapan İtalya kaynaklı MCM News'in haberine göre Papa Francis'te de koronavirüs tespit edildi.

Son dönemde bazı toplantıları ve törenleri kaçıran Papa ve iki yardımcısında koronavirüs olduğu ifade edildi.

3 BİN KİŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 86 bin 983 olarak açıklandı. Yine dünya genelinde ölü sayısı 2 bin 979 olarak dikkat çekiyor.

Ölenlerin 2 bin 761'i Hubei'den, 43'ü İran'dan, 29'u İtalya'dan, 17'si Güney Kore'den 8'i ise Pekin'den.

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